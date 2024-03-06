Disney, Johnny Depp'i geri çağırıyor: 'Karayip Korsanları 6' için büyük dönüş!

Disney; Karayip Korsanları serisinden çıkarılan Johnny Depp'in Kaptan Jack Sparrow rolüne dönmesini istiyor. Amber Heard ile yaşadığı dava sürecinde seriden çıkarılan Depp'in seriye dönüp dönmeyeceği henüz belli değil..

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:40
Disney, Johnny Depp'i geri çağırıyor: 'Karayip Korsanları 6' için büyük dönüş!
Abone Ol google-news

Disney, sevilen serisi "Karayip Korsanları"nın altıncı filmi için büyük bir hamle yapıyor ve Johnny Depp'in ikonik karakteri Kaptan Jack Sparrow'u geri çağırıyor. Disney'in başındaki isimler, Depp'in yardımcı bir rolle dönmesini çok istiyor.

Bu haber, özellikle Disney'in Depp'ten uzak durmaya çalıştığı ve aktörün de bu projeye pek sıcak bakmadığı bir dönemde geldi. Disney, geçmişte Depp'i Amber Heard ile ilgili suçlamalar nedeniyle seriden çıkarmıştı. Ancak, yapımcı Jerry Bruckheimer'in açıklamalarına göre, Depp'in seride geri dönme olasılığı üzerinde çalışılıyor ve hatta bir senaryo yazılmış durumda.

Bir dönem "Karayip Korsanları" serisinin sona erdiği düşünülse de, Disney'in Depp'i geri getirme kararı, hayranları heyecanlandırmış durumda. Johnny Depp'in Hollywood'da yaşadığı zorluklara rağmen, bu dönüş onun kariyerine de olumlu bir etki yapabilir. Depp, eski eşi Amber Heard'a karşı kazandığı hakaret davasıyla da adını temize çıkarmış ve jürinin "hayatını geri verdiğini" ifade etmişti.


Karayip Korsanları haberleri Johnny Depp haberleri disney haberleri Amber Heard haberleri

İlgili Haberler

Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...

Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönecek mi? Jack Sparow'un akıbeti belli oldu...
Johnny Depp Karayip Korsanları serisine dönmeye sıcak bakıyor

Johnny Depp Karayip Korsanları serisine dönmeye sıcak bakıyor
İddia: Johnny Depp, Prens bin Salman’a Cemal Kaşıkçı’yı sormuş

İddia: Johnny Depp, Prens bin Salman’a Cemal Kaşıkçı’yı sormuş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kızıl Goncalar'a sürpriz isim! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor

Kızıl Goncalar'a sürpriz isim! Yasak Elma'nın yıldızı diziye geliyor
Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Mart 2024 Perşembe Boğa burcu yorumu
İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!

İtalyanlar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin Szymanski için istediği bonservis!
6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk ve iş hayatında ne bekliyor?

6 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları: Aşk ve iş hayatında ne bekliyor?
Depremzede kadının Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu

Depremzede kadının Tayvanlı öğrencilerden öğrendiği yöntem gelir kapısı oldu
İmamoğlu, Halk Ekmek’te satılacak Ramazan pide fiyatını duyurdu…

İmamoğlu, Halk Ekmek’te satılacak Ramazan pide fiyatını duyurdu…
Ünlü oyuncu Birand Tunca'dan 18 yıldır kanser tedavisi gören annesine acı veda

Ünlü oyuncu Birand Tunca'dan 18 yıldır kanser tedavisi gören annesine acı veda
İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!

İspanya’da Türk tutkusu: İlker Kaleli’nin rol aldığı ‘La Passions Turca’ geliyor!