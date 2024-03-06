Disney, Johnny Depp'i geri çağırıyor: 'Karayip Korsanları 6' için büyük dönüş!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:40

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:40

Disney, sevilen serisi "Karayip Korsanları"nın altıncı filmi için büyük bir hamle yapıyor ve Johnny Depp'in ikonik karakteri Kaptan Jack Sparrow'u geri çağırıyor. Disney'in başındaki isimler, Depp'in yardımcı bir rolle dönmesini çok istiyor.

Bu haber, özellikle Disney'in Depp'ten uzak durmaya çalıştığı ve aktörün de bu projeye pek sıcak bakmadığı bir dönemde geldi. Disney, geçmişte Depp'i Amber Heard ile ilgili suçlamalar nedeniyle seriden çıkarmıştı. Ancak, yapımcı Jerry Bruckheimer'in açıklamalarına göre, Depp'in seride geri dönme olasılığı üzerinde çalışılıyor ve hatta bir senaryo yazılmış durumda.

Bir dönem "Karayip Korsanları" serisinin sona erdiği düşünülse de, Disney'in Depp'i geri getirme kararı, hayranları heyecanlandırmış durumda. Johnny Depp'in Hollywood'da yaşadığı zorluklara rağmen, bu dönüş onun kariyerine de olumlu bir etki yapabilir. Depp, eski eşi Amber Heard'a karşı kazandığı hakaret davasıyla da adını temize çıkarmış ve jürinin "hayatını geri verdiğini" ifade etmişti.