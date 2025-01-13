Disney'e telif hakkı iddiasıyla dava açıldı

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:36

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:36

"Buck Woodall", Kaliforniya federal mahkemesinde açtığı davada Disney'in "Bucky" adlı animasyon filmi için yazdığı senaryonun pek çok unsurunu aldığını iddia etti.

2016'da gösterime giren orijinal film, Auli'i Cravalho tarafından seslendirilen "Moana" adlı maceracı bir gencin halkını kurtarmak için tehlikeli bir göreve yelken açmasını anlatıyor.

Yolculuğu boyunca, Dwayne Johnson tarafından seslendirilen Maui ile tanışır ve Maui onun rehberi olur. Film, dünya çapında 680 milyon dolardanfazla hasılat elde ederek ve Disney+'ta 1 milyar saatten fazla izlenerek ağızdan ağıza yayılan bir başarı elde etti.

En iyi animasyon filmi dalında Akademi Ödülü adaylığı beklenen "Moana 2", Polinezyalı gencin yol gösterici atalarından beklenmedik bir çağrı almasının ardından başka bir okyanus macerası için Maui ile yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Film açılış gününde 57,5 milyon dolar kazandı ve şimdiden dünya çapında 989,8 milyon dolar hasılat elde etti.

"Woodall" ilk olarak geçen yıl Disney'e dava açmış ancak Kaliforniya'daki bir mahkeme Kasım ayında davanın çok geç açıldığına hükmederek davayı reddetmişti. "Moana 2"nin gösterime girmesi, animatörün yapım devine aynı gerekçeyle yeniden dava açmasına olanak sağladı.

DAVANIN KONUSU

Dava, şu anda DreamWorks Animation'da geliştirme müdürü olan eski Mandeville Films geliştirme direktörü Jenny Marchick'in “Woodall'ın telif hakkıyla korunan materyallerinin çalınmasını, kötüye kullanılmasını ve kapsamlı bir şekilde istismar edilmesini kapsayan hileli bir girişim” olduğunu iddia ediyor.

Davada Woodall'ın Marchick'e 2003 yılında "Bucky" için bir senaryo ve fragman verdiği ve sonraki birkaç yıl içinde karakter tasarımları, yapım planları, bütçeler ve hikaye panoları da dahil olmak üzere daha fazla materyal istediği belirtiliyor. "Woodall", "Bucky" ve "Bucky the Wave Warrior" adlı projeler için “son derece büyük miktarlarda fikri mülkiyet ve ticari sır” teslim ettiğini ve Marchick'in kendisine filmin yeşil ışık alacağını söylediğini iddia ediyor.

Davada, “Disney'in Moana'sı, Woodall'ın animasyon film projesi üzerinde 17 yıldan fazla bir süre çalıştıktan ve ilham aldıktan sonra, geliştirme ve üretim için gerekli olan neredeyse tüm kurucu parçaları davalılara teslim etmesinin ardından üretildi” deniyor.

Ayrıca Bucky ve Moana 2 arasındaki örtüşme iddialarına da dikkat çekiliyor. Her ikisi de eski bir Polinezya köyünde geçiyor ve topraklarını kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan ve yolculukları sırasında hayvan olarak tezahür eden kadim ruhlarla tanışan gençleri takip ediyor.