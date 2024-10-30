Marvel Stüdyoları, 2025 Disney+ programını açıkladı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 20:03

Güncelleme: 30.10.2024 - 20:03

Marvel Stüdyoları, 2025 yılında Disney+’ta yaymlanacak yeni dizilerini duyurdu. Tanıtım videosuyla izleyicilere ilk bakış sunulan diziler arasında “Daredevil: Born Again”, “Ironheart” ve “Wonder Man” gibi canlı aksiyon yapımların yanı sıra, “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”, “Eyes of Wakanda” ve “Marvel Zombies” gibi animasyon serileri yer alıyor.

İşte Marvel Stüdyoları'nın 2025’te Disney+ izleyicileriyle buluşturacağı programın öne çıkan detayları:

“Your Friendly Neighborhood Spider-Man”: Animasyon dizisi, Peter Parker'ın Örümcek Adam olarak geçirdiği ilk yılı konu alacak. Nico Minoru ve Amadeus Cho gibi yeni karakterlerin de yer aldığı seri, 29 Ocak’ta prömiyer yapacak.

“Daredevil: Born Again”: Netflix’teki orijinal serinin devamı niteliğinde olan dizi, Matt Murdock (Charlie Cox) ve Kingpin (Vincent D'Onofrio) arasındaki mücadeleyi sürdürecek. Frank Castle (Jon Bernthal) ve Bullseye (Wilson Bethel) gibi karakterler de yeniden sahne alacak. Dizi, 4 Mart'ta yayında olacak.

“Ironheart”: İlk olarak “Black Panther: Wakanda Forever” filminde tanıtılan Riri Williams'ın hikayesine odaklanan seri, 24 Haziran’da yayımlanacak. Anthony Ramos’un canlandırdığı kötü karakter Hood ile mücadele eden Riri, kendi süper kahraman kostümünü kullanacak.

“Eyes of Wakanda”: Wakanda tarihindeki vibranyum eserlerini kurtarma çabalarını anlatan animasyon dizi, dört bölüm olarak 6 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

“Marvel Zombies”: Kaptan Amerika, Scarlet Witch, Kaptan Marvel ve Clint Barton gibi karakterler birer zombiye dönüşecek. Cadılar Bayramı’na denk gelecek şekilde, Ekim 2025’te vizyona girmesi planlanıyor.

“Wonder Man”: Yahya Abdul-Mateen II'nin Simon Williams karakterine hayat verdiği dizi, izleyicilere hem bir süper kahraman hem de bir Hollywood hikayesi sunacak. Ben Kingsley'in canlandırdığı Trevor Slattery karakteriyle de karşılaşacak olan Wonder Man, Aralık 2025’te Disney+’ta olacak.

“What If…?”: Marvel evrenindeki alternatif hikayeleri konu alan animasyon dizisi, üçüncü ve son sezonuyla 22 Aralık'ta başlayacak.

Disney CEO’su Bob Iger, Marvel’ın yapımlarında daha seçici davranarak her yıl iki diziyle sınırlandırılacağını belirtmişti. Ancak 2025 yılında dokuz farklı yapımla Disney+, Marvel içeriklerini geniş bir yelpazede sunmaya devam edecek.