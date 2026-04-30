Cumhuriyet Gazetesi Logo
DNA gerçeği ortaya çıkardı: 20 yıllık cesedin sırrı çözüldü

30.04.2026 15:12:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Fransa’da 2005 yılında bir varil içinde cesedi bulunan ve yıllarca kimliği belirlenemeyen kadının kimliği, 20 yılı aşkın sürenin ardından DNA çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Interpol soruşturmasında önemli bir eşik aşılırken, olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransa’da cesedi bir yağmur suyu varilinde bulunan ve 20 yılı aşkın süredir kimliği tespit edilemeyen kadının kimliği belirlendi. 

Yetkililer, kalıntıların Hakima Boukerouis adında bir kadına ait olduğunu açıkladı.

Interpol, kimliği belirsiz kişilerin tespit edilmesini amaçlayan “Identify Me” (Beni Tanı) kampanyası kapsamında kadını yıllarca “Richmond diş kaplamalı kadın” olarak tanımlıyordu.

Boukerouis’in 2004 yılının Eylül ve Ekim ayları arasında hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yetkililer, olayla bağlantılı bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bu gelişme, Identify Me kampanyası kapsamında yürütülen bir dosyada yapılan ilk gözaltı olarak kayıtlara geçti.

Kadının kalıntıları, 7 Ocak 2005’te Fransa’nın Saint-Quirin köyü yakınlarında yol kenarında bulunmuştu. Siyah çöp torbalarına sarılarak bağlanan kalıntıların, varil şeklindeki bir yağmur suyu deposunun içine yerleştirildiği tespit edilmişti.

Aynı varilin, Ekim 2004’te Red Saar Nehri’nde sürüklenirken görüldüğü de belirlendi.

Image

KİMLİK DNA İLE ORTAYA ÇIKARILDI

İlk incelemelerde kadının Doğu Avrupa kökenli olabileceği değerlendirilmişti.

Diş analizleri, pahalı bir tedavi olan “Richmond kaplama” uygulandığını ortaya koymuştu.

Son olarak yapılan ailevi DNA araştırmaları sayesinde Boukerouis’in kimliği kesin olarak tespit edildi.

Interpol yetkilileri, bu gelişmenin yıllardır çözülemeyen dosyaların aydınlatılmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kampanya kapsamında şimdiye kadar 5 kadının kimliği belirlenirken, 42 dosyada çalışmalar sürüyor.

İlgili Konular: #fransa #ceset

