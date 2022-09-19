Dodik'ten Ukrayna çıkışı: Rusya, Batı'ya misilleme yaptı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini Batı'ya karşı "misilleme" olarak nitelendirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 13:56
Dodik'ten Ukrayna çıkışı: Rusya, Batı'ya misilleme yaptı
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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milorad Dodik, Batı ülkelerinin, Ukrayna'da "çifte standart" uyguladığını, Ukrayna'daki "Rus nüfusunun yok edilmesinde ses çıkaramadığını" ve bu nedenle Donbas'ta "bombamalar ve ölümler" gerçekleştiğini ileri sürdü.

Dodik, Rusya'nın, Ukrayna'da yaşanılanlara karşı "misilleme" yaptığını savunarak, "Fakat bunu gerçekleştirme yöntemi, sivil kayıpları saymazsak, dünyanın birçok yerinde Amerikalıların yaptığından çok daha farklı" dedi.


Rusya Ukrayna dodik

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