Doğada çözünebilen kağıt pil icat edildi

Yayınlanma: 09.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 09.01.2025 - 13:50

Araştırmacılar, enerjiyi depolama ve kullanma şeklimizde devrim yaratabileceğini iddia ettikleri biyolojik olarak parçalanabilen bir kağıt pil icat ettiler.

Singapur merkezli girişim Flint, toprağa gömüldüğünde sadece altı hafta içinde biyolojik olarak parçalanabilen yenilenebilir malzemeler kullanarak mevcut enerji depolama sistemlerinin önemli çevresel zorluklarını ele alabilen dünyanın en sürdürülebilir pili olduğunu iddia ediyor.

Flint, kağıt pilinin geleneksel lityum-iyon pillerle karşılaştırılabilir bir kullanım ömrü sunduğunu, aynı zamanda daha hafif, daha ucuz ve günlük elektronik cihazlara güç sağlayacak kadar çok yönlü olduğunu söylüyor.

Şirket bunu “özünde sürdürülebilirlikle sıfırdan geliştirilen devrim niteliğinde su bazlı, şarj edilebilir bir pil teknolojisi” olarak tanımlıyor.

Elektrolit ve ayırıcı görevi gören bir kağıt parçası içinde bir hidrojel halkası kullanarak çalışıyor ve tasarımı mevcut lityum-iyon pil üretim süreçlerine entegre olmayı amaçlıyor.

Pil, bu hafta Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) tanıtıldı ve firma teknolojiye ilgi çekmeyi umuyor.

“ÜSTÜN PERFORMANS GÖSTERECEK ŞEKİLDE TASARLANDI”

Flint CEO'su ve kurucu ortağı Carlo Charles, “Ufuktaki gerçek dünya uygulamalarıyla, pazara çözümler sunmaya odaklanmış durumdayız. Bataryalarımız geleneksel teknolojilerin yetersiz kaldığı noktalarda üstün performans gösterecek şekilde tasarlandı ve üstün güvenlik, sürdürülebilirlik ve esneklik gerektiren sektörleri dönüştüreceklerine inanıyoruz” dedi.

Flint'in kurucu ortağı Jeremy Wee'ye göre, girişim halihazırda 20'den fazla şirketle görüşme halinde ve birkaç ticari pilot uygulama da başlamış durumda.

Charles, “Bu görüşmeler yeni nesil enerji çözümlerine yönelik artan iştahın altını çiziyor. Biz sadece sürdürülebilir bir seçenek sunmuyoruz; sürdürülemez bataryalara daha iyi, daha güvenli ve daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

Wee ise, “Daha düşük bir üretim maliyeti, talep yaratmanın, hızlı bir şekilde ölçeklendirmenin ve karlılığı sağlarken benimsenme oranlarını artırmanın temelini oluşturuyor. Ticari pilotlarımız, inovasyonlarımızın gerçek dünya uygulamalarındaki somut etkisini şimdiden gösteriyor” ifadelerini kullandı.