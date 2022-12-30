Dogecoin'in simgesiydi... Kansere yakalandı

30 Aralık 2022 Cuma, 10:23

"Doge" 'meme'mine ilham veren internet ünlüsü köpek Kabosu'nun sahibi, popüler dostunun lösemi hastası olduğunu açıkladıktan sonra dünyanın dört bir yanından gelen bir sevgi seliyle karşılaştığını söyledi.

17 yaşındaki Shiba Inu cinsi bir köpek olan Kabosu, 2010'da sosyal medya kullanıcılarının onun şaşkın bir ifade ve çapraz patileriyle poz verdiği bir fotoğrafı paylaşmaya başlamasının ardından internet yıldızı haline geldi.

DOGECOİN'E İLHAM KAYNAĞI OLDU



Independent Türkçe'de yer alan habere göre; genelde Kabosu'nun iç monoloğu olabilecek ifadeleri tasvir eden, comic sans yazı tipiyle yazılmış dağınık metninin yer aldığı bu mim, internet kullanıcıları tarafından "doge" olarak adlandırılmaya başlandı.

Mim, daha sonra 2013'te Dogecoin kripto para biriminin yaratılmasına ilham kaynağı oldu.

DURUMU 'TEHLİKELİ'

Kabosu'nun sahibi, Japonya'nın Sakura kentinden bir anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, bu hafta bir dizi Instagram paylaşımında bir tür kan kanseri teşhisi konan köpeğinin "durumunun çok tehlikeli" olduğunu açıkladı.

Sato, Kabosu'nun Noel'den hemen önce yemeyi ve içmeyi bıraktığını, veterinerlerin sindirim sisteminde bir tür iltihaplanma olan akut kolanjiyohepatit hastalığına yakalandığını tespit etmelerinin ardından antibiyotik kullandığını söyledi.

"GÜCÜMÜZÜ DÜNYANIN HER YERİNDEN ALIYORUZ!"

Anaokulu öğretmeni, 27 Aralık'ta Kabosu'nun iştahının yerine geldiğini ve tekrar su içmeye başladığını belirten bir güncelleme paylaştı.

Sato, Instagram sayfasına "Her şey yoluna girecek. Çünkü gücümüzü dünyanın her yerinden alıyoruz!" diye yazdı.

Kabosu'nun durumunun iyiye gittiği haberi, dünyanın dört bir yanından iyi dilekte bulunan yüzlerce kişi tarafından sevinçle karşılandı.

Peru'dan bir hayran, Sato'nun Instagram'ına "Seni seviyoruz, Kabosu!" yorumunu yaptı. Başka bir kişiyse "Verdiğin mücadeleye devam et" yazdı. Yorum yapan başka biri, "Güçlü ol Kabosu, kalplerimizde ve aklımızdasın" dedi.

Doge 'meme'mi, ilk olarak Reddit ve Tumblr gibi sitelerde popülerlik kazandı. İnternet kullanıcıları Kabosu'nun yüzünü ünlü simge yapıların ve hamur işlerinin üzerine fotoşopla yerleştirdi.

METRO İSTASYONLARINDA DA KULLANILDI

Kabosu'nun görüntüsü daha sonra Oreo tarafından pazarlamada ve Stockholm'de metro istasyonlarındaki reklamlarda kullanıldı.

"Doge" mimi daha sonra 2013'te "şaka amaçlı" alternatif bir kripto para birimi olan Dogecoin'in yaratılmasına ilham kaynağı oldu.

ELON MUSK İLE YÜKSELİŞE GEÇMİŞTİ

Bir dizi tweet'te değerinin "inanılmaz arttığını" ilan eden Elon Musk'ın desteğini aldıktan sonra para birimi hızla yükselişe geçmişti.

Musk, daha sonra şifreli bir şekilde Dogecoin'i Tesla ürünleri ve uzay keşif şirketi SpaceX için bir ödeme yolu olarak kabul edeceğini iddia etmişti.

Mayıs 2021'de Musk, "SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak" yazan bir tweet atmıştı.

Kabosu'nun yüzü daha sonra bir Dogecoin sponsorluk anlaşması kapsamında İngiltere Premier Lig takımı Watford'un oyuncularının kollarında görünmüştü. Kabosu'nun ünlü pofuduk yüzünün yer aldığı bir NFT, 2021'de 4 milyon dolara satılmıştı.

'MEME' NEDİR?

İnternet fenomeni, İnternet geyiği, meme ya da mem, İnternet üzerinde anonim olarak genellikle popüler resim, video, kelime ya da cümleler şeklinde yayılan ve geniş kitlelerce manası bilinen olgulara verilen isimdir.

İnternet fenomenleri, internette yayılmaya müsait olan her türlü olgu olabilir.