Elon Musk neden Dogecoin’i tercih ettiğini açıkladı!

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk‘ın bir Dogecoin yatırımcısı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bunu gizlemeyen ve Twitter üzerinden sık sık Dogecoin ile ilgili paylaşımlar yapan Musk’ın neden bu kripto parayı tercih ettiği ise bilinmiyordu. Uzun zamandır merak edilen bu konuya Elon Musk sonunda bir açıklık getirdi.

"BU İNSANLARA YANIT VERİYORUM"

ShiftDelete'de yer alan habere göre; Elon Musk, Dogecoin’i destekleme nedeni olarak zengin olmayan insanları gösterdi. Geçtiğimiz gün Katar Ekonomi Forumu‘na katılan Elon Musk, gelen soruları yanıtladı. Bu sorulardan bir tanesi ise beklendiği gibi Dogecoin üzerine oldu. Uzun zamandır Dogecoin’in en büyük destekçisi olan başarılı iş insanından ise oldukça şaşırtıcı bir yanıt geldi: "Sadece o kadar zengin olmayan, beni Dogecoin almaya ve desteklemeye teşvik eden birçok insan tanıyorum. Ben de bu insanlara yanıt veriyorum"

Dogecoin bu aşamada popüler iş insanının açıklamalarına göre hareket eder hâle geldi. Geçtiğimiz hafta kripto paralardaki çöküş sırasında Elon Musk Dogecoin’i desteklemeye devam edeceğini açıklamıştı. Şaka tokeni bu açıklamanın ardından yüzde 9 oranında yükselmeyi başardı.

MUSK'IN TWEETLERİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Elon Musk kripto paraların fiyatlanmasında şu anda önemli etkenlerden biri olarak görülüyor. Tesla CEO’su daha önce attığı tweet’lerle piyasanın canlanmasına ya da çökmesine ön ayak olmuştu. Musk’ın kripto para portföyünde Bitcoin, Dogecoin ve Ether olduğu biliniyor.

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken Musk, son olarak bir Dogecoin yatırımcısı tarafından dava edilmişti. Davacı, Elon Musk’ı ‘Dogecoin kripto para birimi yoluyla bir saadet zinciri kurmakla’ suçladı. Elon Musk, 258 milyar dolarlık dava hakkında ise açıklama yapmadı.

Dogecoin’i desteklemesinin nedeni olarak Tesla CEO’sunun sadece çevresindeki kişileri göstermesi büyük bir tartışma yaratmış durumda.