Doğrudan dünyaya dönük devasa bir kara delik keşfedildi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:40

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:40

Kraliyet Astronomi Topluluğu'ndan bilim insanlarına göre, PBC J2333.9-2343 adı verilen kara deliğin, dünyadan yaklaşık 657 milyon ışık yılı uzaklıkta yer aldığı ve yaklaşık 40 milyon ışık yılı genişliğinde olduğu bildirildi. Kara deliğin, Samanyolu galaksisinden yaklaşık 40 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Çalışmanın başyazarı Millenium Astrofizik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Dr. Lorena Hernandez-Garcia, "Bu galaksiyi tuhaf özellikler gösterdiği için incelemeye başladık. Hipotezimiz, süper kütleli kara deliğinin rölativistik jetinin yönünü değiştirdiğiydi ve bu fikri doğrulamak için çok sayıda gözlem yapmamız gerekti" dedi.

Hernandez-Garcia, "Çekirdeğin artık lobları beslemediğini görmemiz, onların çok yaşlı olduğu anlamına geliyor. Bunlar geçmiş faaliyetlerin kalıntılarıdır, oysa çekirdeğe daha yakın olan yapılar daha genç ve aktif jetleri temsil etmektedir" ifadelerini kullandı.diye ekledi.

"TEHDİT OLUŞTURMAYACAK KADAR UZAKTA"

Araştırmacılar galaksinin merkezinde, evrendeki en güçlü fenomenlerden biri olarak kabul edilen aktif bir galaktik çekirdek olan bir blazar tespit ederek, blazardan yayılan ışığın doğrudan dünyaya yönelmiş durumda olduğunu belirtti.

Kara deliğin devasa boyutunun "korkutucu" olduğu aktarılırken, hiçbir tehdit oluşturmayacak kadar dünyadan uzakta olduğu kaydedildi.

BLAZAR

Blazar aktif, dev eliptik bir galaksinin merkezinde tahmini bir süper kütleli kara delik ile ilişkili yoğun bir kuasardır.

Blazarlar etkin çekirdekli galaksilerin ev sahipliği yaptığı aktif gökadaların daha büyük bir grubunun üyeleridir. Blazar kelimesi BL Lac cisimleri ve yüksek değişkenlikli güçlü polarize olmuş kuasar terimlerinin harflerinin birleştirilmesiyle gök bilimci Edward Spiegel tarafından 1978 yılında ortaya atıldı.