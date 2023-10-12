Doğu Almanya ajanı 1974'te işlenen cinayetle suçlandı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:14

Güncelleme: 12.10.2023 - 17:14

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Doğu Almanya'nın gizli polisi Stasi için çalışan 79 yaşındaki eski bir ajanının, 1974 yılında Batı'ya kaçmaya çalışan Polonyalı bir adamı vurarak öldürmekle suçlandığını söyledi.

Kurban Polonyalı, 1974 yılında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçebilmek amacıyla sahte bir bombayla Doğu Berlin'deki Polonya büyükelçiliğine girdi.

Berlin savcıları yaptıkları açıklamada, Stasi'nin ayrılmasına izin vermeyi kabul ettiğini ve kendisine çıkış belgeleri sağladığını söyledi. Ancak aynı zamanda, 31 yaşındaki bir Stasi ajanı olan zanlıya Polonyalı adamı "etkisiz hale getirmesi" talimatının verildiğini belirttiler.

Savcılar, "38 yaşındaki adam öğleden sonra erken saatlerde son kontrol noktasını geçtiğinde, zanlının saklandığı yerden onu sırtından vurduğu iddia ediliyor" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, kurban Polonyalı, Stasi görevlileri eşliğinde Berlin'in merkezindeki Friedrichsstrasse istasyonundaki bir geçide götürüldü.

Cinayetle suçlanan eski Stasi ajanı, kurbanın cesedinin bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.