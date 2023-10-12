Doğu Almanya ajanı 1974'te işlenen cinayetle suçlandı

Doğu Almanya için çalışmış olan 79 yaşındaki eski bir Stasi ajanı, 1974'te işlenen cinayetle suçlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 17:14
Doğu Almanya ajanı 1974'te işlenen cinayetle suçlandı
Abone Ol google-news

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Doğu Almanya'nın gizli polisi Stasi için çalışan 79 yaşındaki eski bir ajanının, 1974 yılında Batı'ya kaçmaya çalışan Polonyalı bir adamı vurarak öldürmekle suçlandığını söyledi.

Kurban Polonyalı, 1974 yılında Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya geçebilmek amacıyla sahte bir bombayla Doğu Berlin'deki Polonya büyükelçiliğine girdi. 

Berlin savcıları yaptıkları açıklamada, Stasi'nin ayrılmasına izin vermeyi kabul ettiğini ve kendisine çıkış belgeleri sağladığını söyledi. Ancak aynı zamanda, 31 yaşındaki bir Stasi ajanı olan zanlıya Polonyalı adamı "etkisiz hale getirmesi" talimatının verildiğini belirttiler. 

Savcılar, "38 yaşındaki adam öğleden sonra erken saatlerde son kontrol noktasını geçtiğinde, zanlının saklandığı yerden onu sırtından vurduğu iddia ediliyor" dedi.

AFP'de yer alan habere göre, kurban Polonyalı, Stasi görevlileri eşliğinde Berlin'in merkezindeki Friedrichsstrasse istasyonundaki bir geçide götürüldü.

Cinayetle suçlanan eski Stasi ajanı, kurbanın cesedinin bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.


doğu almanya Cinayet polonyalı Stasi

İlgili Haberler

Kızılhaç'tan Gazze açıklaması: 'Morglara dönüşme' riski var

Kızılhaç'tan Gazze açıklaması: 'Morglara dönüşme' riski var
Ünlü İsrailli yazar Harari'den Netanyahu'ya suçlama: 'Bedelini ödüyor'

Ünlü İsrailli yazar Harari'den Netanyahu'ya suçlama: 'Bedelini ödüyor'

En Çok Okunan Haberler