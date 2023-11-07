Doğu Çin Denizi'nde tansiyon yükseldi: Çin gemileri harekete geçti
Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin, hafta sonu Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Takımadaları etrafında Japon ulusal kara sularını ihlal ettiği bildirildi.
Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı açıklamasına göre, Çin'e ait sahil güvenlik gemileri, Japon kara sularını ihlal etti.
4 Kasım öğleden önce Minami-Kojima bölgesine giren ve burada Japon balıkçı gemilerine yaklaşan Çin gemilerine, Japonya Sahil Güvenliği uyarıda bulundu.
Uyarı ve önleme faaliyetleri sonrası Çin gemileri, yaklaşık 39 saat kaldığı bölgeden 5 Kasım öğleden sonra ayrıldı. Söz konusu ihlal bu yıl 30. kez meydana geldi.
Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, Çin'in doğu ve Japonya'nın güneybatı kıyılarında yer alan Doğu Çin Denizi'nde bulunuyor.
5 ada ve 3 kayalıktan oluşan, mülkiyeti Japonya'da, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı bölge, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.?
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