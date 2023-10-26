Toyota, Japonya Mobilite Fuarı'nda geleceğe yön verecek konseptlerini sergiledi

Yayınlanma: 26.10.2023 - 13:06

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:06

Toyota, 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda konseptlerini ve yeniliklerini ilk kez paylaştı.

Toyota açıklamasına göre, şirket, tam elektrikli yüksek performanslı spor otomobil FT-Se konsepti ve yeni nesil SUV konsepti FT-3e ile birlikte elektrikli Land Cruiser Se ve EPU pick-up modellerinin de örtüsünü kaldırdı. Ayrıca fuarda 'herkes için mobilite' anlayışını destekleyen çözümler de gösterildi.

Japonya Mobilite Fuarı'nda yenilikçi ürünlerle öne çıkan Toyota, Land Cruiser Se konseptiyle elektrikli araçların yüksek torklu performansını şık bir tasarımla buluşturdu. Bu konseptle Land Cruiser’ın çekiciliğini daha da artıran Toyota, üçüncü sıra koltukları da ekleyerek farklı ihtiyaçlara yanıt verdi. Hem yolda hem de offroad’da elektrikli aracın sessizliğiyle birlikte konforlu bir yaşam alanı sunan Land Cruiser Se konsepti, monokok gövdeyle birlikte zorlu yollarda güven ve çevik bir yol tutuş sunuyor.

SIFIR EMİSYONLU PİCK-UP KONSEPTİ

Toyota, fuarda yeni nesil pick-up konseptini de sergiledi. Monokok gövde ile yüksek dayanıklılığa sahip olan EPU konsepti, pratik ve şık bir tam elektrikli pick-up olarak dikkati çekiyor.

SPACE MOBİLİTY PROTOTİPİ

Açıklamaya göre, ayda ve uzayda kullanılmak üzere mobilite araçları geliştiren Toyota, yenilikçi teknolojilerini de sergiledi. Dünya dışı ortamlarda bile sağlam ve güvenli bir sürüş sağlamak adına çalışan Toyota, zorlu arazilerde ilerleyebilecek Space mobility prototipini tanıttı. Her bir tekerlekte motor ve yönlendirme özelliği sunan prototip, 50 santimetre (cm) yüksekliğe kadar olan kayaları aşabiliyor ve 25 santigrat derecelik dik yamaçlara tırmanabiliyor. Bu prototip sayesinde geliştirilen teknoloji LUNAR CRUISER gibi uzay mobilite araçlarında kullanılacak.

ELEKTRİKLİ SPORCU FT-SE

Toyota’nın Japonya’da sergilediği konsept araçlar arasında yer alan FT-Se, yüksek performanslı tam elektrikli model olarak öne çıkıyor. Karbon nötr çağda eşsiz sürüş heyecanını yansıtmayı amaçlayan FT-Se geliştirilirken, markanın motorsporları departmanı TOYOTA GAZOO Racing’in uzmanlığından yararlanıldı. Daha yüksek yol tutuş ve aerodinamik performans elde etmeyi amaçlayan FT-Se, yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak geliştirilebilen bir otomobil olarak tasarlandı.

SUV KONSEPTİ FT-3E

Fuarda sergilenen FT-3e konsepti ise yeni sürüş deneyimini ve kişiselleştirilmiş hizmetleriyle birlikte yenilikçi teknolojileri bir araya getiren yeni nesil elektrikli araç oldu. FT-3e, farklı tasarımıyla estetiği ve yenilikçi bir tarz sunacak. Bu araç aynı zamanda karbon nötr hedefe destek sağlamak ve daha iyi bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla araçtaki veri ve bataryadaki enerjiyi diğer araçlara ve aygıtlara iletebiliyor.

MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİ

Toyota, Japonya Mobilite Fuarı’nda dört tekerlekli araçlarının yanı sıra farklı mobilite ihtiyaçları için de geliştirdiği konseptleri paylaştı. 2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda ilk kez gösterilen konseptler ve yenilikler dikkati çekti. Üç tekerlekli elektrikli bireysel mobilite konsepti olan Land Hopper, katlanabilir tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Land Hopper, bir otomobil ile kombine edildiğinde şehir içerisinde varış noktasına ulaşmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Sürücü ehliyeti olmadan kullanılabilir 16 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılan bilen araç üstün manevra kabiliyetiyle de öne çıkıyor.

Japonya’da sergilenen bir başka mobilite ürünü de tarzı ve kolay kullanımı bir araya getiren JUU elektrikli tekerlekli sandalye oldu. JUU, elektrikli veya normal tekerlekli sandalyelerle erişilmesi zor olan yerlerde özgürce gezinmelerini sağlayarak kullanıcının dünyasını genişletecek.

Bununla birlikte fuardaki bir diğer yenilik ise NEO Steer ismi verilen yeni kokpit konsepti oldu. Motosiklet gidonlarını temel alan yeni kokpit konsepti, gaz ve fren pedallarının işlevlerini direksiyona entegre ediyor. Yeni direksiyon tasarımıyla araca binmeyi kolaylaştıran ve daha iyi görüş açıları sunan yeni kokpit konsepti, pedalsız zemin alanıyla da yaşam alanını genişletiyor. Sürüş heyecanı sağlamasının yanında engelli kullanıcılar için de elle güvenli ve sezgisel bir sürüş sunuyor.

2023 Japonya Mobilite Fuarı’nda sergilenen araçlardan biri de mobilite özgürlüğü sunan KAYOIBAKO'yu oldu. Her yerde ve her zaman istenilen hayatı sürdürebilme özgürlüğüne sahip bir mobilite geleceği ortaya koyan KAYOIBAKO konsepti, iş hayatından eğlenceye kadar müşteri ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini ortaya koydu. Belirli rollere göre özelleştirilebilen donanım ve yazılıma sahip elektrikli KAYOIBAKO konsepti, iş veya özel kullanım için kişiselleştirilebiliyor. İstendiğinde mobil bir mağazaya, servis aracına veya yaşam tarzına göre istenen herhangi bir araca dönüştürülebiliyor.