Doğu Ukrayna'daki bağımsız lider asker seferberliği emri verdi
Doğu Ukrayna'daki bağımsız lider Denis Pushilin, tam bir askeri seferberlik emri veren bir bildiri yayınladı.
Associated Press'in aktardığına göre, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgesindeki Rus yanlısı ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin, bugün tam bir birlik seferberliği ilan eden ve yedek askerleri, askeri kayıt ofislerine gelmeye çağıran bir bildiri yayınladı.
Dün, Donetsk ve Luhansk'taki ayrılıkçı yetkililer, kadın, çocuk ve yaşlıların komşu Rusya'ya toplu olarak tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye çalışmalarının başlamasından kısa bir süre sonra, isyancıların kontrolündeki bölgelerde çok sayıda patlama meydana geldi.
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