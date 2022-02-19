Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba’nın ADF toplantısına katılması bekleniyor

19 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

İki ülke arasında gerilimin sürdüğü ortamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın 11-13 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) katılması bekleniyor. Rus ve Ukraynalı bakanların Antalya’da ikili bir görüşme yapıp yapmayacakları ise henüz netlik kazanmadı.

İlki geçen yıl yapılan ADF’nin ikincisi bu 11-13 Mart tarihlerinde “Diplomasiyi yeniden kurgulamak” temasıyla Antalya Belek’te gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapacağı forumda “liderlik ve diplomasi”, “enerji güvenliği”, “deniz anlaşmazlıklarının çözümü”, “yapay zeka ve metaverse”, “yeşil ekonomi” gibi başlıklarda 27 panel düzenlenecek. 2 bin 500’den fazla katılımcının olması beklenen forumda ayrıca 4 liderler oturumu, 4 yuvarlak masa toplantısı ve 2 gençlik etkinliği yapılacak. Foruma bu yıl 15 devlet ve hükümet başkanı ve 67 bakan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pjcinovic Buric ve AGİT Genel Sekreteri Helga Maria Schimdt’in de aralarında bulunduğu 44 uluslararası örgüt yöneticisinin katılımının kesinleştiği bildirildi.

GÖRÜŞME KESİNLEŞMEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu hafta telefonda görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un da ADF’ye katılacağını bildirdiği açıklanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın da foruma katılması bekleniyor. Uluslararası siyasetin odağındaki Ukrayna krizinin taraflarından olan Lavrov ve Kuleba’nın Antalya’da ikili bir görüşme yapıp yapmayacakları ise henüz kesinleşmedi. Türkiye’nin son krizde Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk teklifine Kiev olumlu yaklaşmış ancak Moskova bu teklifi yanıtsız bırakmıştı. Lavrov ayrıca ADF öncesi yine Antalya’da yapılacak Astana formatlı Suriye görüşmelerinin dışişleri bakanları toplantısına da katılacak.

TALİBAN DA KATILABİLİR

ADF’ye Türkiye’nin son dönemde normalleşme adımları attığı İsrail ve Ermenistan’dan bakanlar da davet edilmişti. Foruma İsrail ve Ermenistan’dan da katılım olması bekleniyor. Öte yandan Türkiye’nin resmen tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden de akademisyenlerin foruma davet edildiği bildirildi. Ayrıca Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’dan da foruma katılım olabileceği kaydedildi.