Doktorlar şaşkına döndü: Bebeğin beyninden ikizi çıkarıldı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:25

Güncelleme: 04.03.2024 - 11:25

Bebeğin kafatasının beklenenden geniş olduğu ve hastaneye motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getirildiği bildirildi. Motor beceriler; emekleme, ayakta durma, yürüme, koşma, salınım, dönme, yuvarlanma, zıplama ve denge kurma gibi hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bebeğin kafatasını çeşitli görüntüleme yöntemleriyle inceleyen araştırmacılar, beyninin sıkıştığını ve sıvı birikimi oluştuğunu tespit etti.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ileri incelemeler, bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı. Doğmamış ikiz kardeşin, doktorların deyimiyle "fetiform kitlenin" üst uzuvları ve hatta parmak benzeri çıkıntıları bile gelişmiş gibi görünüyordu.

Ancak fetüsün gövdesi ve diğer kısımları yeterince gelişememişti. Sonuçta yeterince gelişemeyen bu embriyo diğeri tarafından içerilmişti.

Böylece gelişmemiş olan bebek, diğerinin kafatasına sıkışmıştı. Hazırlanan vaka raporu son derece kısa olduğu için bir yaşındaki kız çocuğunun durumunun ameliyattan sonra nasıl seyrettiği belli değil.

Ancak benzer durumlarla ameliyat edilen başka çocukların iyileştiği daha önce görülmüştü.

1982'de Londra Hastanesi'ndeki bilim insanları, kafatası genişlemesi şikayetiyle getirilen 6 haftalık bir bebeğin beyninde de 14 santimetre uzunluğunda fetüs bulmuştu. Ameliyattan sonra bebeğin hızla iyileştiği gözlemlenmişti.