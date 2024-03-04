Yayaya yol vermek için duran araca motosiklet çarptı: 1 ölü
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, İnönü Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Emrah Kırca’nın (26) kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran CB 7882 CP plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca’nın hayatını kaybettiği ögrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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