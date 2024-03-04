Yayaya yol vermek için duran araca motosiklet çarptı: 1 ölü

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, yaya geçidinde bekleyen otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:28
Yayaya yol vermek için duran araca motosiklet çarptı: 1 ölü
Abone Ol google-news

Kaza, İnönü Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Emrah Kırca’nın (26) kullandığı motosiklet, yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran CB 7882 CP plakalı otomobile arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kırca yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kazada motosiklet sürücüsü Emrah Kırca’nın hayatını kaybettiği ögrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


lüleburgaz haberleri motosiklet haberleri trafik kazası haberleri

İlgili Haberler

TEM’de TIR'a çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı

TEM’de TIR'a çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı
Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
Ölü denizyıldızları sahile vurdu: Endişeye yol açtı

Ölü denizyıldızları sahile vurdu: Endişeye yol açtı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: 'Bugün bunu haber yaparlar...'

Murat Kurum, Küçükçekmece ile Büyükçekmece'yi karıştırdı: 'Bugün bunu haber yaparlar...'
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı

Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!

Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!
CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’

CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’