Dominik Cumhuriyeti'nde bir hapishanede yangın: 11 ölü

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:40

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:40

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Santo Domingo'ya bağlı La Victoria Ulusal Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında 11 mahkum yaşamını yitirdi, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Başsavcılık, yangına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yangının ardından 300 mahkumun başka bir hapishaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.