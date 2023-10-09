Dominik Livakovic farkını gösterdi... Dört maçtır gol yemiyor!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Dominik Livakovic, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son 4 maçta rakiplerine pozisyon vermezken, Hırvat kaleci kalesini gole kapadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:43
Dominik Livakovic farkını gösterdi... Dört maçtır gol yemiyor!
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, sarı lacivertli takımın kalecisi Dominik Livakovic de performansı ve istatistikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic oynadığı son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapadı. Hırvat file bekçisi Alanyaspor, Başakşehir ve Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol yemedi. Sarı lacivertliler ligdeki son 4 maçta rakiplerine gol şansı vermezken, kalesinde yalnızca 3 isabetli şut gördü.

KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe kariyerine Antalyaspor maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada 2 kez topu filelerinde gören 28 yaşındaki eldiven, bu müsabakadan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland maçında da 1 gol yemişti.

 


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