Dominik Livakovic farkını gösterdi... Dört maçtır gol yemiyor!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı kaleci Dominik Livakovic, gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takım son 4 maçta rakiplerine pozisyon vermezken, Hırvat kaleci kalesini gole kapadı.
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, sarı lacivertli takımın kalecisi Dominik Livakovic de performansı ve istatistikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic oynadığı son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapadı. Hırvat file bekçisi Alanyaspor, Başakşehir ve Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol yemedi. Sarı lacivertliler ligdeki son 4 maçta rakiplerine gol şansı vermezken, kalesinde yalnızca 3 isabetli şut gördü.
KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe kariyerine Antalyaspor maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada 2 kez topu filelerinde gören 28 yaşındaki eldiven, bu müsabakadan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland maçında da 1 gol yemişti.
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