Dominik Livakovic farkını gösterdi... Dört maçtır gol yemiyor!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:43

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:43

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, sarı lacivertli takımın kalecisi Dominik Livakovic de performansı ve istatistikleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Dominik Livakovic oynadığı son 4 Süper Lig maçında kalesini gole kapadı. Hırvat file bekçisi Alanyaspor, Başakşehir ve Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarında gol yemedi. Sarı lacivertliler ligdeki son 4 maçta rakiplerine gol şansı vermezken, kalesinde yalnızca 3 isabetli şut gördü.

KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe kariyerine Antalyaspor maçıyla başlayan ve bu karşılaşmada 2 kez topu filelerinde gören 28 yaşındaki eldiven, bu müsabakadan sonra UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland maçında da 1 gol yemişti.