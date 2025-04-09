Dominik Cumhuriyeti'nde eğlence kabusa döndü: 3 günlük yas ilan edildi

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:22

CNN haberine göre, başkent Santo Domingo'da bulunan "Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı dün, içeride en az 300'e yakın müşteri varken çöktü.

Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez'in açıklamasına göre, çökme sonucu enkaz altında kalan 58 kişi öldü.

Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de ölenler arasında bulunduğu belirtildi.

Enkazda arama faaliyetinin sürdüğü ve kurtarılan 160'a yakın kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Çökme esnasında sanatçı Rubby Perez ile orkestrasının sahnede performansı sergilediği bildirildi.

Gün doğumu sonrası havadan çekilen görüntülerde, binanın ortasında geniş bir deliğin oluştuğu görüldü.

Çökmenin nedeninin soruşturulduğu bildirildi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, açıklamasında, felaketin ardından üç günlük yas ilan ettiğini bildirdi.

Eğlence mekanına giderek incelemelerde bulunan Abinader, trajediden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.

Abinader, "Tüm kurtarma kuruluşları gerekli yardımı sağladı ve kurtarma çalışmalarında yorulmadan çalışıyor" ifadesini kullandı.

"Jet Set", pazartesi geceleri etkinliklerine katılım açısından Dominik Cumhuriyeti'nin en ünlü eğlence mekanlarından biri olarak gösteriliyor.