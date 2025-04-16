Dominik'te 'Jet Set' faciası: 'Derin yas içindeyiz'

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, bir eğlence mekanının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıplarının ardından ülkenin "derin bir yas" içinde olduğunu söyledi.

Dominik'te 'Jet Set' faciası: 'Derin yas içindeyiz'
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AA
Yayınlanma: 16.04.2025 - 07:52

Haftalık basın toplantısında konuşan Abinader, hayatını kaybedenlerin sayısının 231'e, yaralıların ise 200'e yaklaştığını belirterek, "Ülke olarak derin yas içindeyiz." ifadesini kullandı.

Abinader, kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve güvenlik güçlerinin ilk andan itibaren "yorulmadan" görev yaptığını ifade ederek, gösterdikleri özveri nedeniyle hepsinin ödüllendirileceğini açıkladı.

Olayda hayatını kaybedenler arasında kendi yakınlarının da bulunduğunu dile getiren Abinader, "Sevdiklerimizi, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı ve çok sayıda değerli insanımızı kaybettik. Ülke olarak derin bir yas tutuyoruz. Dominik devleti, saygı, dayanışma ve şefkatle yanınızdadır ve yanınızda olmaya devam edecek" dedi.

Abinader, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralılara hem ekonomik hem de psikolojik destek sağlanacağını belirterek, "Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Hükümet onların yanında olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Abinader, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve denetimlerin sıkılaştırılması amacıyla yeni bir yasa üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

"Jet Set" isimli eğlence mekanının çatısı, 8 Nisan'da 500'ü aşkın müşterinin bulunduğu sırada çökmüştü.

Hayatını kaybedenler arasında, kaza anında sahnede şarkı söyleyen sanatçı Rubby Perez ve Amerikan Beyzbol Ligi'nin (MLB) eski oyuncusu Octavio Dotel'in de bulunduğu belirtilmişti.

Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Abinader, felaketin ardından önce 3 günlük yas ilan etmiş ve daha sonra bu rakamı 7'ye çıkarmıştı.


Etiketler: #Dominik Cumhuriyeti #Gece kulübü

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