Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde aday olabileceği sinyalini verdi
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump verdiği bir röportajda, ABD’de 2024 yılında yapılacak olan başkalık seçimlerinde aday olabileceği sinyalini vererek, kendisini bekleyen asıl büyük kararın aday olduğunu Kasım'daki kongre ara seçiminden önce mi, yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu belirtti.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, ABD’de 2024 yılında yapılacak olan başkalık seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Trump verdiği bir röportajda, seçimlerde aday olacağına dair sinyal vererek "Kendi aklımda, bu kararı çoktan verdim, bu yüzden artık hiçbir şey etkili değil. Kendi kafamda bu kararı çoktan verdim” ifadelerini kullandı.
Kendisini bekleyen asıl büyük kararın, aday olduğunu Kasım'daki kongre ara seçiminden önce mi, yoksa sonra mı duyuracağı olduğunu aktaran Trump, “Önce mi, sonra mı? Bu benim büyük kararım olacak" dedi.
Ara seçimlerden önce açıklama yapmanın bir avantaj sağlayabileceğini belirten Trump, bunun diğer potansiyel adayların kendi kampanyalarını başlatmaktan caydırabileceğini aktardı.
Diğer potansiyel Cumhuriyetçi adaylar hakkında endişelenmediğini dile getiren Trump, şu anda en güçlü Cumhuriyetçi aday olarak kabul edilen Florida Valisi Ron DeSantis'i rakip olarak görmediğini ifade etti.
ABD basınında yer alan haberlerde, Trump’ın 2024 seçimleri için adaylığını Eylül ayında açıklayacağı öne sürüldü.
RealClearPolitics anket ortalaması, Trump'ın oyların ortalama yüzde 53'ünü alarak potansiyel Cumhuriyetçi rakiplerinin çok önünde olduğunu ve ardından yüzde 20,5 ile DeSantis'in geldiğini gösterdi.
İlgili Haberler
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- ABD'de Kongre saldırısı soruşturması: 'Trump'ın Twitter paylaşımı aşırı sağcıları harekete geçirdi'
- Trump soruşturması: İfade veren eski Beyaz Saray çalışanı, Donald Trump'ın Kongre baskınına giden taraftarların silahlı olduğunu bildiğini söyledi
-
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump öldü
- 'Oyuncularımızla iyi bir sinerji yakaladık'
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- '36 yerinden bıçaklanmış'