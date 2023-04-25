Donald Trump: Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyeceğim

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:30

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:31

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın 2024 yılında yeniden seçilmek için aday olma planlarını açıklamasından sonra Biden yönetimini "başarısızlıkla" suçladı.

Donald Trump, "Amerikan tarihinin en kötü beş başkanını alıp bir araya getirseniz, Joe Biden'ın sadece birkaç yıl içinde ulusumuza verdiği zararı veremezlerdi. Yakınından bile geçemezdi" ifadelerini kullandı.

Trump, Biden'ın görevdeki ilk birkaç yılında karşılaştığı enflasyon, göçmenlik, suç ve eğitim gibi bir dizi soruna dikkat çekerek, "Böylesine felaket ve başarısız bir başkanlıkla, Biden'ın yeniden aday olmayı düşünmesi bile neredeyse akıl almaz. Son seçimde ne olduğunu biliyorsunuz: hile yaptılar ve seçime hile karıştırdılar. Tüm Amerikan tarihinde birbirini takip eden iki yönetim arasında daha büyük bir zıtlık olmamıştır. Bizimki büyüklük, onlarınki ise başarısızlıktır" dedi.

Trump, "Seçimlerde vereceğiniz destekle 2024'te Joe Biden'ı yeneceğiz. Ekonomimizi kurtaracağız. Enflasyonu ezip geçeceğiz. Güney sınırımızdaki istilayı durduracağız. Ulusumuzun itibarını yeniden tesis edeceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasını engelleyeceğiz. Hep birlikte Amerika'yı yeniden büyük yapacağız!" diye ekledi.

BİDEN ADAYLIĞINI DUYURDU

Trump'ın açıklaması, Biden'ın Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte "çok yakında" yeniden seçilme teklifini resmen başlatacağını söylemesi üzerine geldi.

80 yaşındaki Biden, bugün 2024'teki başkanlık seçiminde yeniden seçilmek için yarışacağını duyurdu.