Donald Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması: 'Bence kazanan Türkiye olacak'

Yayınlanma: 16.12.2024 - 20:31

Güncelleme: 16.12.2024 - 20:52

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, katıldığı bir etkinlikte, Suriye'deki gelişmeler ve Erdoğan hakkında konuştu.

Erdoğan ile iyi anlaştığını savunan Trump, "(Suriye) Bölgedeki nihai durumun ne olacağını gerçekten kimse bilmiyor, kimse nihai kazananın kim olacağını bilmiyor. Ama bence bu Türkiye olacak ve Türkiye’nin çok zeki olduğunu düşünüyorum. Erdoğan çok akıllı bir adam ve oldukça çetin bir lider. Çok güçlü bir ordu kurdu" dedi.

ESAD AÇIKLAMASI

Suriye'de devrilen Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında da konuşan Trump, Esad'a 'kasap' yakıştırması yaptı.

Trump şöyle konuştu: "Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim"

Donald Trump, başkan olduğu dönemde Erdoğan'a, içinde 'Aptal olma' ifadesinin geçtiği bir mektup göndermişti.