Donbas: Ukrayna'nın doğusunda önümüzdeki haftalarda neler yaşanabilir?

08 Nisan 2022 Cuma, 07:42

Getty Images Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk'i terk etmeye çalışan siviller

Rusya Kiev'in kuzeyindeki güçlerini çekerek Ukrayna'nın doğusunda, Donetsk ve Luhansk'tan oluşan Donbas bölgesine odaklanacağını açıkladı.

Peki önümüzdeki haftalarda Donbas'ta neler yaşanabilir?

İngiltere merkezli ve savunma alanında çalışan düşünce kuruluşu Royal United Services Institute'tan kara savaşları analisti Nick Reynolds, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın "Bölgedeki çatışmalar İkinci Dünya Savaşı'nı andıracak" tahminini gerçekçi bulduğunu söylüyor.

Reynolds "Ukrayna'nın kuzeyinden buraya sevk edilecek birliklerle birlikte Avrupa'da nesillerdir görülmemiş sertlikte çatışmalara tanık olacağız" diyor.

Ukrayna'nın bölgede halihazırda Rusya kontrolünde bulunan topraklarını geri alması ihtimalinin ise birden fazla faktöre bağlı olduğunu vurguluyor.

Ukraynalıların büyük kısmının Kiev'in kuzeyindeki Rus birliklerinin çekilmesini sevinçle karşılamasına rağmen, henüz bu birlikler Donbas'a ulaşmadan Rusya'nın bölgedeki ilerleyişinin yavaş bir şekilde devam ettiğini söyleyen Reynolds "Rusya hâlâ bir ilerleme ivmesine sahip" diyor.

Bu süreçte Batı'nın göndereceği silahların sahada ne kadar işe yarayacağını sorduğumuzda ise "Batı ülkelerinin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar savaşın gidişatını değiştirdi. Fakat NATO cephaneliğindeki silahların önemli bir kısmını verdi ve silah arzı sınırsız değil" ifadelerini kullanıyor.

Dahası önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların bölgeye ulaştırılmasında da zorluklarla karşılaşılabilir.

Aerovironment ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği Switchblade kamikaze aracı

Ukrayna'ya verilen Javelin, Stinger ve NLAW gibi gelişmiş silahların üretim sürecinin kolay olmadığını, karmaşık tedarik zincirleri bulunduğunu vurgulayan Reynolds "Batı ülkeleri talebe yetişmekte zorlanıyor" diyor.

ABD'nin göndereceğini açıkladığı Switchblade adlı, tek bir askerin taşıyabildiği insansız kamikaze aracının "sahadaki gidişatı kısa sürede değiştirebileceğini" de ekleyen Reynolds, bunun dışında fark yaratacak çok bir seçeneğin kalmadığını söylüyor.

Ukrayna'ya hangi silahlar gönderilebilir?

Paul Adams, BBC Diplomasi Muhabiri

Batılı askeri analistler Rusya'nın Ukrayna savaşında elle tutulur bir zafer gösterebilmek için tüm ağırlığını Donbas bölgesine vereceğini tahmin ediyor.

Burada esas soru Rusya'nın hazırlıklarının ne kadar süreceği ve Ukrayna'nın bu basınca karşı koyup koyamayacağı.

Gündemindeki ilk üç maddenin "silahlar, silahlar ve silahlar" olduğunu söyleyen Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Perşembe günü "Yeni askeri yardımlar haftalar değil günler içinde ulaşmalı" demesi de bu acil durumdan kaynaklanıyor.

Konuyu görüşen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kuleba, hangi silahların gönderileceği konusunda özellikle net açıklama yapmamayı tercih ediyor.

Getty Images Donbas bölgesindeki Severodonetsk'te bulunan Ukrayna askerleri

Rusya'nın gönderilen silahlardan haberdar olmamasını, böylece bu silahlara göre plan yapamamalarını istiyorlar.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, NATO'nun Ukrayna'ya "yeni ve daha ağır silahlar göndereceğini" söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı da bu hafta Ukraynalı yetkililerin İngiltere'ye geldiğini ve zırhlı personel taşıyıcılarla ilgilendiklerini duyurmuştu. Mastiff modeli araçlar, Ukrayna'ya gönderilecek yardımlar arasında yer alabilir.

Çek hükümeti Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarının gönderileceğini açıklarken ABD de 100 milyon dolarlık Javelin tanksavar silahlarından yollanacağını duyurmuştu.