Rusya-Ukrayna arasında zora giren görüşmeler

08 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının önceki gün kendilerine yeni bir taslak sunduğunu, fakat bunun önceki hafta İstanbul müzakerelerinde Ukrayna’nın sunduğu taslaktan epey farklı olduğunu söyledi. Buna göre Ukrayna tarafı en sorunlu konu olan Kırım ve Donbas’ın statüsünün görüşülmesinin, Putin-Zelenski görüşmesine bırakılmasını istemiş. Rusya bunun önceden anlaşılan mantığa tamamen ters olduğunu söylüyor. Müzakerelerde anlaşılan husus, tarafların temel konularda anlaşma sağlaması ve müzakereye tabi konuların bir kısmının liderler zirvesine bırakması, sonra da bu konuların çözüme kavuşturulması. Lavrov, Kırım ve Donbas’ın statüsü gibi iki taraf açısından da gurur meselesi haline gelmiş konuların son ana yani liderler zirvesine bırakılşmasına karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı, Ukrayna’yı ABD’nin baskılarına maruz kalmakla suçluyor.

YILLARCA SÜREBİLİR

ABD, İngiltere ve NATO, Rusya-Ukrayna savaşının yakın gelecekte bitmesini istemediklerini, giderek daha açık şekilde gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna’nın savaşı kazanacak durumda olduğunu söyleyip Ukrayna’yı savaşa devama teşvik ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Zelenski’nin bir an önce sona erdirmek istediği savaşın aylarca hatta yıllarca sürebileceğini dile getiriyor. Bu çevrelerin Rusya’yı kışkırtarak Ukrayna’ya çekmek ve burada Rusya’nın bütün gücünü tüketmek, bu esnada da Ukraynalıların kanını akıtmak istediği, görmek isteyenler için giderek daha net görülüyor.

Rusya ise savaşın başına göre taleplerini yumuşatsa da zafer kazandığını iddia edeceği bir sonuçla bu işi bitirme çabasında. Kiev’in rahatlamasına, buradan Ruslar’ın çekilmesine karşılık Donbas bölgesinde, ikinci büyük şehir olan Harkov’da ve ülkenin dördüncü kent Dnipro taraflarında önümüzdeki günlerde savaşın şiddetleneceği bekleniyor (Dnipro Belediye Başkanı şimdiden şehirde yaşayanları şehri terketmeye çağırdı). Dolayısıyla yine gergin bir döneme girildi.