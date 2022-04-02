Donetsk Valisi açıkladı: Bir günde 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

02 Nisan 2022 Cumartesi, 06:05

Rusya ve Ukrayna savaşı 37. günü geride bırakırken, Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko şehirdeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Donetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, "Rusya sivilleri öldürüyor. 1 Nisan’daki saldırılarda Donetsk bölgesinde 7 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 7 kişi ise yaralandı.

"HER SAVAŞ SUÇLUSU CEZALANDIRILACAK"



Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.



