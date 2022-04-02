Donetsk Valisi açıkladı: Bir günde 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Ukrayna’nın Donbass bölgesinde bulunan Donetsk şehrinin valiliği, bugün Rus ordusu tarafından Donetsk'e yönelik saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Rusya ve Ukrayna savaşı 37. günü geride bırakırken, Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko şehirdeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.
Donetsk Valisi Kyrylenko açıklamasında, "Rusya sivilleri öldürüyor. 1 Nisan’daki saldırılarda Donetsk bölgesinde 7 kişi hayatını kaybederken 3’ü çocuk 7 kişi ise yaralandı.
"HER SAVAŞ SUÇLUSU CEZALANDIRILACAK"
Mariupol ve Volnovahe şehirlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayılarını tespit etmek mümkün değil. Her savaş suçlusu cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.
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