Donetsk'te gerilim tırmanıyor... Önce top atışı, ardından çok sayıda patlama
Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kent merkezinde altı patlama sesi duyuldu.
Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk bölgesinde bulunan Reuters muhabiri, 6 patlama gerçekleitiğini duyurdu.
Muhabir, patlamanın kaynağının henüz belli olmadığını söyledi.
TOP ATIŞI BAŞLAMIŞTI
Diplomatik bir kaynağın verdiği bilgiye göre Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna'nın doğusunda hükümet ve ayrılıkçı güçler arasındaki temas hattı boyunca top atışının bu sabah yeniden başladığını tespit etmişti.
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