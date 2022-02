Son Dakika: İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü

Görsel: Twitter

Reuters'ın İran merkezli yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre; İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.

Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını henüz belirtmedi.

El Cezire'nin İran muhabiri Mazira Motamedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savaş uçağının düşmesinin ardından yerel yekililer tarafından üç kişinin öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Motamedi ayrıca, savaş uçağında iki kişinin olduğunu ve F5 modli olduğu düşünülen uçağın içinde bir adamın oturduğu otoombile çarptığını ifade etti.

#Iran: three confirmed dead by local Red Crescent Society official after a warplane crashed into an urban area in Tabriz. Two people were onboard the fighter aircraft - thought to be an F5 - and the third victim was a man sitting in his car! pic.twitter.com/efjvcD4p5A