Son Dakika: İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü

Son Dakika: İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
21 Şubat 2022 Pazartesi, 09:23
Son Dakika: İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
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Görsel: Twitter

Reuters'ın İran merkezli yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre; İran'ın Tebriz bölgesinde bir savaş uçağı düştü.

Ajans, jetin İran'a ait olup olmadığını henüz belirtmedi. 

El Cezire'nin İran muhabiri Mazira Motamedi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savaş uçağının düşmesinin ardından yerel yekililer tarafından üç kişinin öldüğünün doğrulandığını belirtti.

Motamedi ayrıca, savaş uçağında iki kişinin olduğunu ve F5 modli olduğu düşünülen uçağın içinde bir adamın oturduğu otoombile çarptığını ifade etti.

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