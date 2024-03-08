Dragon Ball yaratıcısı Toriyama hayatını kaybetti

Yayınlanma: 08.03.2024 - 12:24

Güncelleme: 08.03.2024 - 12:24

Kyodo'nun haberine göre, Dragon Ball serisi basan Shueisha Inc yayınevi, Toriyama'nın bir tür beyin kanaması olarak açıklanan akut subdural hematom nedeniyle 1 Mart Cuma günü yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayınevi açıklamasında, Toriyama'nın eserlerinin ulusal sınırları aştığı ve tüm dünyada okunup sevildiği vurgulanarak, "Yarattığı cana yakın karakterler ve üstün tasarım anlayışı birçok manga sanatçısı ve çizeri üzerinde önemli bir etki oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Nagoya kentinde 5 Nisan 1955'te doğan Toriyama, manga dünyasına 1978'te "Wonder Island" serisiyle adım attı, Dr. Slump serisiyle ünlendi.

Dragon Quest video oyunlarında karakter tasarımcısı olarak da çalışan Toriyama, Dragon Ball serisine 1984'de başlamıştı.

Dünya çapında 260 milyondan fazla satan Dragon Ball serisi, ülkede 2006'da yapılan Japonya Medya Sanatları Festivali'nde 100 manga arasından 3. sırayı almıştı.