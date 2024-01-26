DSÖ’den ‘Hamas’la gizli anlaşma içinde’ suçlamasına açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile "gizli anlaşma" içinde olduğu ve Gazze'deki İsrailli rehinelerin acılarına "göz yumduğu" yönündeki suçlamaları reddettiklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 26.01.2024 - 19:27
DSÖ’den ‘Hamas’la gizli anlaşma içinde’ suçlamasına açıklama
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus sosyal medya platformundan İsrail'in DSÖ'ye yönelik suçlamalarına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Ghebreyesus, "DSÖ, İsrail'in, DSÖ'nün Hamas ile 'gizli anlaşma' içinde olduğu ve Gazze'deki (İsrailli) rehinelerin acılarına 'göz yumduğu' yönündeki suçlamaları reddediyor. Bu tür asılsız iddialar zararlıdır ve savunmasız kişilere hizmet etmek için hayatlarını riske atan personelimizi tehlikeye atabilir" ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bir Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olarak DSÖ'nün tarafsız olduğunu, tüm insanların sağlığı için çalıştıklarını vurguladı.


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