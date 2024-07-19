Dubai Prensesi Mahra, boşanmasını Instagram'dan duyurdu

Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:56

Güncelleme: 19.07.2024 - 10:56

Dubai'nin şu anki hükümdarı ve Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı olan Şeyha Mahra, çarşamba günü Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla kocasından boşandığını duyurdu.

Şeyha Mahra bint Muhammed bin Raşid Al Maktum'un doğrulanmış Instagram hesabından yapılan paylaşımda, evliliğini sona erdirdiği belirtiliyor:

"Sevgili Kocam, başkalarıyla meşgul olduğun için, buradan boşandığımızı ilan ediyorum. Boş ol, boş ol, boş ol! Kendine iyi bak. Eski Karın."

Paylaşım, sade bir siyah arka plan üzerinde yapılmış olup, herhangi bir açıklama içermiyor.

Bu paylaşım, Hindistan, Suudi Arabistan ve Fas gibi birçok ülkede yasaklanmış olan "üçlü talaq" uygulamasına atıfta bulunuyor. Geleneksel olarak bu uygulama, bir erkeğin karısını boşamak için Arapça "boşanma" anlamına gelen talaq kelimesini üç kez söylemesi veya yazması ile gerçekleşiyor.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Şeyha Mahra'nın kocası Şeyh Mana bin Muhammed bin Raşid bin Mana Al Maktum ve babası Muhammed bin Raşid Al Maktum henüz konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Dubai hükümetinin medya ofisi, Instagram paylaşımı hakkında hemen bir yorum yapmadı.

Mahra ve kocası Nisan 2023'ten beri evliydi. Düğün törenlerinden beş ay sonra, ilk çocuklarını beklediklerini duyurmuşlardı. Mayıs ayında, kocası ve yeni doğan çocuklarıyla birlikte birçok fotoğrafını paylaşmıştı.

18 Temmuz itibariyle, prenses Instagram sayfasından kocasıyla olan tüm fotoğrafları kaldırdı.