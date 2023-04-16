Dubai’de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2023 - 16:29
Dubai’de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı
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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Binanın 4’üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığını ifade edilerek, hayatını kaybedenler arasında 4 Hindistan ve 3 Pakistan uyruklu kişinin bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.


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