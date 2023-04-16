Dubai’de 5 katlı binada yangın: 16 ölü, 9 yaralı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan 5 katlı bir binada çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde bulunan Al-Ras bölgesinde 5 katlı bir binada yangın çıktı.
Binanın 4’üncü katında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
BAE basınında yer alan haberlerde, söz konusu binada göçmen işçilerin kaldığını ifade edilerek, hayatını kaybedenler arasında 4 Hindistan ve 3 Pakistan uyruklu kişinin bulunduğu aktarıldı.
Yetkililer, yangının güvenlik gerekliliklerine uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, yangınlar ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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