Pakistan'daki fabrika yangınında 4 itfaiye eri yaşamını yitirdi

Pakistan'ın güneyinde bulunan liman kenti Karaçi'deki bir fabrikada yangın çıktı. Yangında çöken fabrika binasının enkazından Perşembe sabahı dört itfaiye erinin cesedi çıkarıldı.

Saylani Refah Vakfı'nda itfaiyeci olan Salman Qureshi yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahı çok katlı bir çarşaf fabrikası binasında büyük bir yangının çıktığını ve söndürme çalışmalarında 12 itfaiye aracının görev aldığını söyledi.