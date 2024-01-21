Nusret, Dubai restoranında kesilen adisyonu paylaştı: Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı!
Dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, Dubai'deki restoranında ödenen 3 milyonu aşkın bir hesabı sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünya çapında ün kazanan 'Et tuzlama’ (Salt bae) hareketiyle
tanınan Nusret Gökçe, sahibi olduğu restoran zincirindeki astronomik fiyatlarla
sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken
Nusret, son olarak Dubai'deki restoranına ait bir fişin fotoğrafını "Para
gelir, para gider" notuyla paylaştı.
Adeta şok etkisi yaratan fişteki yüksek meblağ,
takipçilerini şaşırttı.
398.630 BAU Dirhemi
108.547 Dolar
3 milyon 256.410 TL
İşte Nusret’in "Para gelir, para gider" notuyla
paylaştığı o hesap…
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