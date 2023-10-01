Düğün faciasının gelin ve damadı ilk kez konuştu

Yayınlanma: 01.10.2023 - 10:52

Güncelleme: 01.10.2023 - 10:52

Irak'ta Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği düğünde evlenen çift İngiltere basınına konuştu. Sky News’a açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki damat Revan ve 18 yaşındaki gelin Haneen yaşadıklarını anlattı. Yangında ailesinden 15 kişiyi kaybettiğini söyleyen Revan, annesi ve erkek kardeşinin de aralarında bulunduğu 10 akrabasını kaybeden Haneen'in "konuşamadığını" ifade etti. Haneen'in babasının durumu ise kritik.

"ARTIK BURADA YAŞAYAMAYIZ"

“Bu kadar, artık burada yaşayamayız. Ne zaman biraz mutlu olmak istesek trajik bir olay yaşanıyor ve mutluluğumuzu yok ediyor" diyen Revan, "En iyisi bırakmak. Evet burada oturuyoruz ve hayattayız ama içimiz hissizleşti. İçimiz öldü" sözleriyle devam etti.

"YANGIN TAVANDA BAŞLADI"

Geçtiğimiz hafta salı gecesi düzenlenen düğüne yaklaşık 900 davetlinin katıldığı ve yangının saat 22.45 sıralarında başladığı öğrenildi. İlk raporlar, çiftin ilk dansı için yakılan havai fişeklerin yangından sorumlu olduğunu öne sürse de Revan, yangının bir şekilde tavanda başlamış olabileceğini aktardı.

Revan, şu ifadeleri kullandı:

"Kısa devre olabilir, bilmiyorum. Ama yangın tavanda başladı. Sıcaklığı hissettik... Çıtırtıyı duyunca tavana baktım. Sonra tamamen naylondan oluşan tavan erimeye başladı. Bu sadece birkaç saniye sürdü"

"İŞE YARAMAYAN BİR YANGIN SÖNDÜRÜCÜ VARDI"

Yangını fark edince, gelinliği nedeniyle yürüyemeyen eşini alıp mutfak kapısından girdiklerini söyleyen Revan, bu sırada mekandan kaçmaya çalışanların Haneen'in bacağını ezdiğini söyledi. "İnsanlar kaçarken insanlar onu ayaklar altına alıyordu. Bacakları yaralanmıştı" diyen Revan, 'salonda yalnızca işe yaramayan tek bir yangın söndürücü olduğunu' söyledi.

27 yaşındaki damat, şöyle devam etti:

"Akrabalarımız, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz hepsi gitti.. İki gün önce onun amcasını ve iki kızını gömdük. Dün diğer amcasını da gömdük. Bugün onun kızını da annesini defnettik. Babasının durumu kritik"