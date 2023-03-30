Dünya Bankası Başkanlığına tek aday olan Ajay Banga kimdir? Ajay Banga nereli?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 20:36

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 20:36

Dünya Bankası Başkanlığının tek adayı Ajay Banga oldu. Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart'ta sona erdiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu pozisyon için sadece bir kişinin aday gösterildiği, ABD'li Ajay Banga'nın bu pozisyon için değerlendirileceği kaydedildi. Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu. Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı. Ajay Banga'nın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...

AJAY BANGA KİMDİR?

Ajaypal Singh Banga, 10 Kasım 1959'da Hindistan'ın Pune şehrinde doğdu. Banga, 23 Şubat 2023'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden tarafından Dünya Bankası başkanlığına aday gösterildi. Bir Amerikan iş yöneticisi olan Banga, halen General Atlantic'te Başkan Yardımcılığı yapmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Ajay Banga, Ritu Banga'yla evli ve iki çocuk sahibidir.