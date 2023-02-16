Dünya basın örgütlerinden Türk hükümetine tepki

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:09

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türk yetkililere basına uygulanan baskılara ve kabul edilemez müdahalelere son verme, bilgiye erişim hakkına saygı duyma çağrısı yaptı. Gazetecileri Koruma Komitesi de (CPJ) deprem haberi yapan gazetecilere müdahale edilmemesi gerektiğini kaydetti.

VOA Türkçe’nin aktardığı habere göre, RSF'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye’de büyük yıkıma neden olan iki büyük depremden sonra yetkililerin, bölgedeki durumu aktarmaya çalışan gazetecilerin işini engellemek için art arda farklı yollara başvurduğu hatırlatıldı. RSF, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden bu yana saldırganlık, tutuklama, aleyhte dava açma, Twitter’a erişimi engelleme, online saldırı gibi, basına yönelik çeşitli müdahaleleri kayıt altına aldı.

Gazetecilerin, “devleti ya da emniyet güçlerini aşağılama” gerekçesiyle hedef alındığı, deprem felaketinin yansıtılma biçimi ve yönetiminin kontrol altına alınması girişimlerinin giderek daha gözle görünür olmaya başladığı kaydedildi. RSF, online veri akışının da kısıtlama altına alındığına dikkat çekti.

CPJ'in New York'ta bulunan Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Gulnoza Said de, “Yetkililer basın mensuplarına yönelik tüm soruşturmaları sona erdirmeli, muhabirlerin serbestçe çalışabilmelerine izin vermeli ve gazetecilerin taciz edilmekten çekinmeden işlerini yapabilmelerini sağlamalılar” dedi.