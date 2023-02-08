Habertürk'te ikinci sansür vakası: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinde iktidara tepki gösterdiği için yurttaşın 'sesini kısan' Habertürk'te ikinci sansür vakası gerçekleşti. Bu kez muhabir, bir depremzedenin yönetim eleştirisi karşısında panikleyerek konuyu değiştirmeye çalıştı.
Deprem bölgesinde ekiplerin olay yerine geç intikal ettiğini ve desteğin yetersiz kaldığını belirterek tepkisini dile getiren bir yurttaşın sesini yayından alan Habertürk'te skandallar bitmiyor. Bu kez Kahramanmaraş'ta Habertürk yayınına bağlanan Show Tv muhabiri, mikrofon uzattığı bir yurttaşın isyanıyla karşılaştı.
Enkazdan çıkarılan bir kadının "Enkazdan çıktım ama annem babam ve kardeşim enkazın içinde. Kaç gündür bekliyoruz tek bir araç bile gelmiyor. Hiç kimse asla gelmiyor" sözleri üzerine panikleyen muhabir, "Evet, bunun da altını çiziyoruz. Ekipler Kahramanmaraş'ı karış karış gezmeye çalışıyorlar ama henüz ulaşılamayan noktalar var" dedi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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