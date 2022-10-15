Dünya basını tartışma yaratan 'sansür yasası'nı böyle gördü: 'Seçim öncesi baskı yaratılıyor'

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

İktidarın ‘sansür yasası’nın Meclis’te kabul edilmesi dış basın tarafından yakından takip edildi.

İngiliz The Guardian gazetesi kararı “Türkiye: Yeni dezenformasyon yasasıyla gazeteciler üç yıl hapis yatabilir” başlığı ile görürken yasanın seçimler öncesinde basını baskılamak için çıkartıldığına dikkat çekti.





ABD merkezli Bloomberg, “Yeni Türkiye dezenformasyon yayanları hapse atıyor” başlığını kullanarak yeni yasa ile birlikte muhalif gazetecilerin bastırıldığını vurguladı.





Londra merkezli Middle East Eye, “Türkiye, ‘yanlış bilgi’ ve ‘sahte haber’ için hapis cezası veren yeni yasayı onayladı” başlığını kullandı. Haberde, “Türkiye aynı zamanda dünya çapında en çok gazeteci hapseden ülkeler arasında yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.





Almanya merkezli Deutche Welle de “Türkiye ‘dezenformasyon’ için hapis cezası getiriyor” başlıklı haberde Türk gazetelerinin ve TV kanallarının hükümet yetkililerinin ve iş ortaklarının kontrolü altında olduğuna dikkat çekti.





Uluslararası Af Örgütü’nden yapılan açıklamada ise “Türkiye’de çevrimiçi ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü için bir başka kara gün” denildi.

KOMUTA ZİNCİRİ

Yakın zamanda Reuters tarafından yapılan bir araştırma, ana akım medyanın, nasıl hükümetin onayladığı manşetlerden oluşan sıkı bir komuta zinciri haline geldiğini, daha küçük bağımsız ve muhalif medyanın ise düzenleyici cezalarla karşı karşıya kaldığını göstermişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre de Türkiye'deki medyanın yüzde 90'ının hükümet kontrolünde olduğu belirtiliyor. Türkiye listede, 180 ülke arasında 149. sırada.