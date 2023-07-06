Dünya genelinde çikolata fiyatlarında artış bekleniyor

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:16

Güncelleme: 06.07.2023 - 15:01

Dünyayı sarsan yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklanan tedarik ve diğer sorunların, çikolata üretimini de etkilediği bildirildi.

Çikolatanın ana maddesi olan kakaonun fiyatı şu anda metrik ton başına 3 bin 160 ABD Doları ile son 46 yılın en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Bu, geçtiğimiz ekim ayına göre yüzde 40'lık bir fiyat artışı anlamına geliyor.

Fiyat artışı geçtiğimiz eylül ayında başlamış olsa da kakao zammının nedeni birkaç farklı faktöre dayanıyor.

İHRACATTA YÜZDE 5'LİK DÜŞÜŞ

Fildişi Sahili'nde ortalamanın üzerinde yağan yağmurlar kakao tarlalarında sele yol açarak, bu sezon ihracatta yüzde beşlik bir düşüşe neden oldu.

Uluslararası Kakao Örgütü'nün aylık değerlendirmesine göre bu, 100 bin tonluk bir kakao kaybı anlamına geliyor.

Örgüt, sellerden kaynaklanan aşırı nemin "mahsul için zararlı olan siyah bakla hastalığının potansiyel salgını olasılığını arttırdığını" açıkladı.

Kakao çiftçilerinin normalde 100 gramda 120 kakao çekirdeği beklerken, her 100 gramda sadece 80 kakao çekirdeği elde ettikleri bildiriliyor.

ŞİRKETLER DE FİYATLARI ARTIRDI

Son olarak, enflasyonun yükselmesiyle birlikte çikolata üretim şirketlerinin de fiyatları arttırdığı kaydedildi.

Uzmanlar, yüzde 50 ila 90 arasında kakao katı maddesinden yapılan bitter çikolatanın en yüksek fiyat artışını yaşayacağını tahmin ediyor.

İsviçreli çikolata şirketi Lindt'in yıllık raporuna göre, hammaddelerdeki artışlar "ılımlı fiyat ayarlamalarına" yol açtı.

Dünya'daki tüm kakaonun yaklaşık yüzde 75'i Batı Afrika'da üretilmekte olup, Fildişi Sahili tek başına dünyaki üretimin yarısını üstlendiği biliniyor.