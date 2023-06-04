Çikolatanın tarihçesi ve çikolata hakkında ilginç bilgiler…

Yayınlanma: 04.06.2023 - 13:55

Güncelleme: 04.06.2023 - 13:55

Ham maddesi kakao çekirdeği olan çikolata, dünyanın birçok yerine en sevilen lezzetler arasındadır. Temel olarak sütlü, bitter ve damla çikolata olmak üzere 3 farklı çeşidi vardır. İçerisinde karamel, meyve sosları ve kuru yemişler kullanılabilir. İşte; çikolatanın tarihi ve hakkında ilginç bilgiler…

ÇİKOLATANIN TARİHÇESİ!

Çikolatanın geçmişi bundan tam 4000 yıl öncesine dayanıyor. Tarihi kaynaklara göre çikolata ilk kez Meksika topraklarında içecek şeklinde kullanılıyor. Çikolata üretimi Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarına kakao tohumları ekilmesiyle ve daha sonra fermente edilerek macun haline getirilmesiyle gerçekleşiyor. Mayalar ise kakaonun büyüsüne kapılarak kakao tanrısı olduğuna inanıyor; mutluluk ve huzur için ona tapıyorlar. Bu dönemde çikolata çok değerli ve herkese sunulmayan bir içecek. Sadece kutsal seremonilerde; krallar, askerler, din adamları ve soylular tarafından içilebiliyor.

ÇİKOLATANIN AVRUPA’YA GELİŞİ!

Çikolatanın Amerika’dan Avrupa’ya, oradan da dünyaya yayılması Hernan Cortes adlı İspanyol bir kaşif sayesinde oluyor. Aslına bakılırsa ilk kez Kristof Kolomb’un kakaoyu keşfettiği ama ülkesine hiç getiremediği, hatta hiç tadamadığı öne sürülüyor. Meksika’yı işgal eden denizci Cortes çikolatayı da Avrupa’ya taşıyan ilk kişi oluyor. İspanyollar ilk kez bu içeceğe şeker katarak günümüz çikolatası için önemli bir adım atıyorlar. İspanya yüz yıl gibi uzun bir süre çikolatayı diğer ülkelerden saklıyor. Ta ki İspanya Kralı III. Phillip'in kızı Prenses Anne ile Fransa Kralı XIII. Louis evlenene kadar. Fransa'ya çikolatalarını götürerek tarihe yön veriyor.

Avrupa’da zamanla çikolata talebi artınca koloni ülkelerde kakao tarlaları kuruluyor ve hızla kakao üretimi başlıyor.Uzun süre aristokrat ve soyluların yiyeceği olan çikolatanın üretimi, Hollandalı kimyager Coenraad Johannes van Houten'ın icadı kakao makinesiyle bir devrime uğruyor. 1828'de icat edilen makine kakao yağını kavrulmuş kakao tohumlarından ayırıyor ve geriye kalan çikolata kuru bir toza dönüşebiliyor. Bu toz; sıvı ve başka malzemeler ile karıştırılabiliyor, katılaştırılıp yenilebilen, kolay hazmedilen çikolata haline geliyor.



Çikolata üretiminin fiyatı bu şekilde düşüyor ve bu, çikolatayı sıradan insanların da ulaşabileceği bir yiyecek haline getiriyor. İlk kez 1847’de, J.S. Fry & Sons adlı bir İngiliz şirketi yenilebilir katı çikolatayı üreterek çikolata tarihinde önemli bir gelişmeyi gerçekleştiriyor. Rodolphe Lindt ise 1879’da kakao yağını homojen bir şekilde kakao tozuyla karıştıran bir makine üreterek kadife dokulu ve daha lezzetli bir çikolata üretiyor.

ÇİKOLATANIN ANADOLU TOPRAKLARINA GELİŞİ!

1693 yılında İtalyan gezgin Gemelli Careri İzmir’e gelir. Yanında kakao getirmiştir, ve dostuna sıcak çikolata ikram etmiştir. Rivayete göre Careri’nin sıcak çikolata ikram ettiği dostunun, çikolatayı içtikten sonra başı dönünce, içki verip sarhoş etmek ve aklını başından almakla suçlamıştır.



Kakaonun tadını, Osmanlıda da uzun süre, tıpkı Avrupa’da olduğu gibi, sadece saray ve saraya yakın seçkin kişiler biliyordu.



Nestle 1909'da İstanbul Karaköy’de, çikolata ve yoğunlaştırılmış süt ithal eden şubesiyle Türkiye’ye girdi. 1927’de İstanbul Feriköy'deki bira fabrikasını çikolata fabrikasına dönüştürürek üretime başladı.



Ordu’da 1936’da fındıkçılık yapmak üzere kurulan Sağra’nın ilk çikolata fabrikası da 1946’da açıldı.



11 Ağustos 1992’de TSE sütlü, bitter, beyaz ve sade, çeşitli dolgulu olmak üzere çikolata standartlarını belirledi.

ÇİKOLATA HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

Dünyada en çok çikolatayı İsviçre ve İngiltere tüketiyor. Ayrıca kadınlar

erkeklere göre daha fazla çikolata yiyor.



Eski zamanlarda Aztekler, kakao çekirdeklerini para birimi olarak kullanmıştır.



Kakao ağaçlarının ömrü ortalama 200 yıl olsa da, yalnızca 25 yıl meyve

veriyorlar.



Çikolata önce, tatlı bir yiyecekten çok, baharat ile karıştırılarak hazırlanan bir

içecek olarak sunulmuş.





Çikolatanın içine süt tozu ilavesi yapılırsa sütlü çikolata elde edilir.



Bir damla çikolata, insanlara yaklaşık 50 metre kadar yürüme enerjisi verir.



Çikolatadaki yağ, doymuş yağların aksine kolesterol içermiyor.



Çikolatanın ham maddesi kakao, çekirdeklerinin içinde bulunan tohumlardır.



Kakao yağı eskiden ilaç olarak da kullanılırmış. 18. yüzyılda doktorlar kakao

yağını sütle karıştırarak ilaç olarak satmışlar.





500 gramlık bir çikolata yapmak için, yaklaşık 400 adet kakao çekirdeği

işlenmektedir.



Dünyada en çok kakao %70'lik bir oranla Afrika’da yetiştiriliyor. Dünyanın en

büyük kakao üretimi ise Fildişi Sahilleri'dir.



Çikolatanın erime sıcaklığı 34 derecedir. Bu sayede ağızda eritebilmek

mümkündür.



Beyaz çikolatanın içerisinde çikolata özütü ve kakao çekirdekleri bulunmadığı

için, çikolata çeşitleri arasında sayılmamaktadır.



