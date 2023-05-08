Çikolata ve kahvede maliyetler zorluyor
Resmi verilere göre yüzde 43 olan gıda enflasyonu tüketici kadar işletmeciyi de zorluyor. Özellikle ithalata bağlı çikolata ve tatlıda maliyetlerin yüzde 100’e varan oranda arttığını belirten işletmeciler gıda enflasyonunun yüksek seyredeceğini söylüyor.
Belçikalı pasta çikolata ve ekmekçilik şirketi Puratos Genel Müdürü Bora Akın, geçen hafta bir basın toplantısı düzenleyerek sektörü değerlendirdi. Akın, “Biz üreticiye satış yapan bir markayız. Üretici enflasyonu malum ama biz de bunu yansıtamıyoruz” dedi. Gıda enflasyonunda düşüş beklemediklerini anlatan Akın, “Müşterilerimize şekeri veya yumurtayı azaltan formüller gibi maliyet düşürücü önlemler sunuyoruz” dedi.
Enflasyonla birlikte 12-18 ay aralığında olan yatırımın geri dönüş tutarının 20-24 aya yükseldiğini söyleyen 1983 Beyoğlu çikolata&kahve’nin sahibi Seda Sezer Şahin ise “Gıda enflasyonun yükselmesi sektörde giderlerdeki artışla kârlılığı daraltıyor. Çikolata hammaddesinde tamamen dışa bağımlı olduğumuzdan maliyetlerimizde yüzde 45, Türk kahvesinde yüzde 100 artış var” dedi.
Şahin, “Yurtiçinde 27, yurtdışında 3 olan şube sayısını toplamda 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Resmi İlanlar
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