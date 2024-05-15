Dünya genelinde ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı rekora ulaştı

Yayınlanma: 15.05.2024 - 10:27

Güncelleme: 15.05.2024 - 10:29

Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan yazılı açıklamada, Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezinin (IDMC) raporunda, 2023'teki ülke içinde yerinden edilme rakamlarının ele alındığı belirtildi.

IDMC'nin raporunda, ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının son 5 yılda yüzde 49 artarak 75,9 milyona ulaştığı ifade edildi.

Raporda, 2023'te yaklaşık 47 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğine ya da yer değiştirdiğine işaret edildi.

Çatışma ve şiddet olayları nedeniyle 2023'te 20,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği kaydedilen raporda, bu kişilerin yaklaşık yüzde 30'unun Sudan'daki savaş, yüzde 17'sinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle yerinden edildiği aktarıldı.

DOĞAL AFETLER DE İNSANLARI YERİNDEN ETTİ

Raporda, doğal afetlerin 2023'te milyonlarca insanı yerinden ettiğine dikkati çekilerek, Afrika'nın güneydoğu kıyılarını etkileyen Freddy Kasırgası, Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremler, Myanmar'daki Mocha Kasırgası gibi afetlerin 26,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ifade edildi.

Yüksek gelirli ülkelerde de afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilen kişi sayısının arttığına işaret edilen raporda, Kanada'da geçen yıl yaklaşık 185 bin kişinin yerinden olmasına yol açan "ülke tarihinin en büyük yangınları" örnek gösterildi.

Raporda, gelecek yıllarda iklim değişikliği nedeniyle afetlerin sıklığının artabileceği, bu bağlamda yerinden edilenlerin sayısının da yükselmesinin beklendiği vurgulandı.