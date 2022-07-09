Dünya Kurban Bayramı'nı kutluyor

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:20

Azerbaycan'da binlerce Müslüman, bayram namazı kılmak için camilere akın etti.

Başkent Bakü'de halk camilerini doldurarak bayram namazında saf tuttu. Bakü'nün Türk Şehitliği Camisi de bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ Savaşı şehitleri de unutulmadı.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yayımladığı bayram mesajında, Azerbaycanlıların bayramını kutladı.

Kırgızistan

Kırgızistan'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.

Başkent Bişkek'te bayram namazı, Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nin de yer aldığı hükümet binasının önündeki meydanda kılındı.

Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.

Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince tek tek aranarak alana alındı.

Meydanı ve civardaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.

Müftü Zamir Rakiyev'in saat 07.30'da kıldırdığı bayram namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kırgızistan Devlet Televizyonu da bayram namazını naklen yayınladı.

Cumhurbaşkanı Caparov, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, halkın bayramını tebrik etti.

Allah'tan tüm duaların kabul edilmesini, her eve refah, mutluluk, ülkesine barış, istikrar ve kalkınma bahşetmesini dileyen Caparov, şunları kaydetti:

"Eskiden beri atalarımız Kurban Bayramı'nda kurban keser, iyi dileklerini ifade eder ve Kur'an okur. Akrabalık ve saygı duygusunu güçlendiren kurbanlık etini ihtiyaç sahiplerine dağıtır."

Özbekistan

Özbekistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde ülkedeki tüm cami ve mescitlerde bayram namazı eda edildi.

Başkent Taşkent'te binlerce kişi bayram namazı için camilere akın ederken Müslümanlar, ibadethanelerde yer kalmayınca cami bahçelerini ve sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Taşkent'teki Minar Camisi'nde kılınan bayram namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayram namazı vaazında, bayram günlerinde yaşlı ve hastaların ziyaret edildiği, yoksullara sadakalar verildiği, küs olanların barıştığı kaydedilirken Kurban Bayramı'nın bir dini bayram olmakla birlikte birlik ve beraberliğin pekiştiği dini bir ibadet olduğu aktarıldı.

Namazın ardından ülkenin kalkınması, refah, huzur, tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi. Namazdan sonra vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Cami çevresinde tezgah açan seyyar satıcılar, alanı adeta pazar yerine dönüştürürken vatandaşlar, bayram namazı dönüşünde çocuklarına hediyelik eşya ve bayram şekeri aldı.

Kazakistan???????

Kazakistan'da Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı cami avlularında geleneksel spor ve hayır etkinlikleriyle kutluyor.

Ülkede binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Başkent Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazı için Hazret Sultan Camii'nde saf tuttu.

Namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra cami avlusunda düzenlenen geleneksel spor müsabakalarına katıldı.

Beyaz çadırda kurulan bayram sofrasında da geleneksel Kazak yemekleri ikram edildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi aileler için hayır etkinliği düzenlendi.

Kazakistan Baş Müftüsü Naurızbay hacı Taganulı, burada, Kurban Bayramı'nın, şefkatin ve iyiliğin bayramı olduğunu belirterek, küsleri barışmaya, hayırseverleri ise muhtaç ailelerin yanında olmaya davet etti.

Taganulı, ayrıca dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların iki yıllık aradan sonra Hac ibadetini gerçekleştirdiği Mekke'de bulunan 4 bin Kazakistanlı hacı adayının dualarının kabul olmasını diledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, Kurban Bayramı'nın toplum içinde manevi değerlerin, uyumun ve istikrarın güçlenmesinde özel rolüne işaret ederek "Bu mübarek gün de tüm dualarımız kabul olsun." ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti.

Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Girne'deki Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kılarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti.

Balkan ülkelerinde Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı.

Bölge ülkelerde yaşayan binlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslümana ev sahipliği yaptı. Başkentteki Başçarşı sokakları da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

Tarihi camide bayram namazını Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic kıldırırken, Bosna Hersek genelindeki camilerde bayram namazı eda edildi.

Kavazovic, 'Srebrenitsa soykırımı'nın 27'nci yılında 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerine işaret ederek, tüm dünya ve Avrupa'ya ortak yaşam mücadelesinin nasıl kahramanca verildiğini gösterdiklerini söyledi.

Srebrenitsa soykırımında Boşnak sivillerin güvenli bölge Tuzla'ya ulaşmak için kullandıkları orman yolu güzergahında düzenlenen "Barış Yürüyüşü" katılımcıları da Liplje Kampı'nda bayram namazı kılarak, yarın Potoçari Anıt Mezarlığı'nda son bulacak yürüyüşlerine devam etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami Bayraklı da bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla dolup taşarken, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki kentlerde Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camii ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de kentle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da Kurban Bayramı nedeniyle merkezi tören, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram hutbesini Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi. Namaz sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fetahu, kurban meselesinin Müslümanlarda büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Fetahu, "Kurban Bayramı, yüce Allah'ın rızasına vesile olan büyük değerler için her şeyi feda etmeye, tüm insanların ve özellikle diğer tüm insanların gibi yaşamaya ihtiyacı olan yoksulların mutluluğu için hazır olma bayramıdır." diye konuştu.

Arnavutluk'ta bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda binlerce Müslümanın katılımıyla icra edildi. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da ise Müslümanlar camilere akın ederken, Kurban Bayramı vesilesiyle merkezi tören, başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde gerçekleşti.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava, bayram vesilesiyle verdiği hutbede, Kurban Bayramı'nın Müslümanların en önemli bayramlarından biri olduğunu ifade etti.

Salgın önlemlerinin hafifletilmesiyle Müslümanların hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulduğunu dile getiren Ternava, bundan dolayı bu Kurban Bayramı’nın "çifte bayram" olduğunu vurguladı.

Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez, Afrin, Çobanbey ve Mare bölgelerinde binlerce kişi, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Camilerde, Kurban Bayramı ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı.

Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşan vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bab ilçesinin doğusunda yer alan Bizaa beldesindeki cami imamı Mahmut Hacı Abbud, Müslüman aleminin bayramını kutladı.

Abbud, "Namazımızı kıldık. Kentimizde insanlar bayram geleneklerini sürdürüyor. Halk namazın ardından kabir ziyaretini yapar. Burada toplananlar birbirleriyle bayramlaşır. Daha sonra evlerine gider ve orada bayramlaşma devam eder. Halk daha sonra da kurban kesimi ibadetini yerine getirir." dedi.

Bizaalı sivillerden Mustafa el-Dav da sabah erken saatte bayram namazı için camiye gittiklerini belirterek "Namaz sonrası camide bayramlaştık. Şimdi de mezar ziyareti sonrası bayramlaşıyoruz. İnşallah ülkemizde güven ve istikrar daim olur." ifadelerini kullandı.

Irak

Kerkük kentinde halk, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Bayram namazı için kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi'ne gelen Türkmen, Kürt ve Araplar hep birlikte saf tuttu.

Camiyi dolduran vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra Irak ve Kerkük'te can güvenliği endişesinin yaşanmaması, huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Avcı Camisi İmamı Şeyh Adil Mahmud da okuduğu hutbede, İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğuna dikkati çekerek, Irak'ta, Orta Doğu'da ve tüm dünyada bir an önce istikrarın sağlanması duasında bulundu.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Müslümanlar bayram namazını, ibadete açılan ilk resmi camide kıldı.

Yaklaşık 850 metrekare büyüklüğünde 350 kişi kapasiteli camide bir araya gelen Müslümanlar, bayram sevincini birlikte yaşadı. Namazın ardından cemaat için meyve suyu ve çocuklar için hediye dağıtıldı.

Yaklaşık 150 bin Müslümanın yaşadığı Atina'nın farklı bölgelerindeki mescitlerde de bayram namazı kılındı.

Batı Trakya'da yaşayan Müslüman Türk azınlık da bölgedeki tarihi camilerde bir araya geldi.

Almanya

Sabahın erken saatlerinden itibaren Berlin'deki Şehitlik Camisi ile Köln Merkez Camisi'ni dolduran Müslümanlar bayram namazını eda etti.

Berlin Din Hizmetleri Ataşesi Emre Şimşek verdiği vaazda, bayramların kardeşliğin, paylaşmanın, birbirini karşılıksız sevmenin ve barışın sözde kalmayıp somutlaştığı özel ve güzel günler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de namazın ardından yaptığı açıklamada, manevi güçle birlik, beraberlik ve dayanışmayı koruyarak Kurban Bayramı'nı Almanya'da idrak ettiklerini belirtti.

Şen, başta Almanya'daki Türkler olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik ettiğini ifade etti.

Bayram namazının ardından Büyükelçi Şen, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök ve din görevlileri, camiyi dolduran cemaatle bayramlaştı.