Dünya liderlerinden Gazze mesajları: Kınayan kınayana...

Yayınlanma: 18.03.2025 - 18:29

Güncelleme: 18.03.2025 - 18:33

Dünya liderleri ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Salı günü (18 Mart) gerçekleşen saldırılarda 400'den fazla sivilin öldüğü bildirildi.

Türkiye, İsrail’in saldırılarını “Filistin halkına yönelik soykırım politikasında yeni bir aşama” olarak tanımladı.

İsrail, saldırılar öncesinde ABD ile görüştüğünü ve operasyonların orta düzey Hamas komutanları ile altyapıyı hedef aldığını savundu.

İsrail, Gazze'de Hamas’ı hedef aldığını savunsa da Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçları nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (ICC) yargılanıyor. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davada İsrail hükümeti açıkça, 'Filistinlilere soykırım yapmakla' suçlanıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk, saldırılar hakkında “Yüzlerce kişinin öldüğü bu hava saldırıları ve bombardımanlar dehşet verici. Bu kâbus derhal sona ermeli” açıklamasında bulundu.

Turk, İsrail’in askeri eylemlerinin Filistin halkının zaten felaket boyutundaki yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini belirtti.

BM’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insani yardım koordinatörü Muhannad Hadi, İsrail’in yeniden başlattığı saldırıları “vicdansız” olarak değerlendirdi.

BİRLEŞİK KRALLIK

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, saldırılardan önce yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye insani yardımı engellemesini “uluslararası hukukun ihlali” olarak değerlendirdi.

İsrail’in güvenliğini koruma hakkına sahip olduğunu belirten Lammy, yardımların Gazze’ye gönderilmesinin engellenmesini ise sözde “kabul edilemez ve son derece endişe verici” olarak nitelendirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın sözcüsü, gece boyunca gerçekleştirilen İsrail saldırılarında ölen siviller hakkında “Bu olaylar dehşet verici. Ateşkesin en kısa sürede yeniden sağlanmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği'nin insani yardım komiseri Hadja Lahbib, Gazze’deki yeni saldırı dalgası hakkında “Bu yıkıcı bir tırmanış. Siviller tarif edilemez bir acı çekti. Bu durum artık sona ermeli” dedi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, AB’nin Gazze’deki düşmanlıkların yeniden başlamasını kınadığını belirterek, “Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakmasını istiyoruz ve İsrail’den insani yardımlara erişimi yeniden sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, Gazze’de yaşananlara ilişkin “Şok oldum ve büyük üzüntü duyuyorum. Şiddet durmalı, ateşkes şartları korunmalı, tüm rehineler ve tutuklular serbest bırakılmalı, insani yardımlar derhal devam etmeli” açıklamasını yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa, İsrail’in dün geceden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği ve çok sayıda sivilin ölümüne yol açan saldırılarını kınıyor" ifadelerine yer verildi.

ARAP ÜLKELERİ

Mısır güvenlik kaynakları, saldırıların kendileri için de sürpriz olduğunu belirterek, İsrail’in önceden bilgi vermeden operasyonu başlattığını iddia etti. Kaynaklar, ateşkesi kurtarmak için müzakerelerin sürdüğünü açıkladı (!)

Ürdün, İsrail’le barış anlaşması bulunan bir ABD müttefiki olarak saldırıları “vahşi ve barbarca” olarak nitelendirdi.

Katar ve Suudi Arabistan da saldırıları kınayan ülkeler arasında yer aldı.

Bölgedeki Arap ülkeleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği İsrail planının, Gazze’de kalan Filistinlilerin zorla tahliye edilmesine yol açabileceğini belirterek, bu durumu 'etnik temizlik girişimi' olarak değerlendirdi.