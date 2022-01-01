Dünya nüfusu 2021 yılında 74 milyon artarak 7.8 milyara ulaştı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Nüfus Sayım Bürosu rakamlarına göre, geçen yıl dünya nüfusunda yüzde 0,9 büyüme yaşandı.
2022'de de dünya genelinde her saniye 4,3 doğum ve 2 ölüm beklendiği kaydedildi. ABD nüfusu 707 bin artarak 332,4 milyona çıktı. Ülkede nüfusun yıllık büyümesi 0,2 olarak ölçüldü.
ABD'de yeni yıldan itibaren doğum, ölüm ve uluslararası göçten her 40 saniyede bir kişinin nüfusa katılması bekleniyor. Yine ABD'de her dokuz saniyede bir doğum ve her 11 saniyede bir ölüm bekleniyor. Ayrıca her 130 saniyede uluslararası göçten bir kişinin nüfusa ekleneceği ifade ediliyor.
ÇİN VE HİNDİSTAN ZİRVEDE
Dünyada en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 439 milyon 323 bin ile Çin. Onu 1 milyar 380 milyon 4 bin ile Hindistan takip ediyor. ABD ise üçüncü sırada bulunuyor.
Bu arada 2020 TÜİK verilerine göre Türkiye, 83 milyon 384 binlik nüfusuyla dünyada 19. sırada yer alıyor.
Kaynak: Independent Türkçe, AFP
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