Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarih verdi: Pandemi nasıl bitecek?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandemideki akut aşamanın sona erebileceği konusunda gazetecilere açıklamada bulundu.

AFP
11 Şubat 2022 Cuma, 21:03
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tarih verdi: Pandemi nasıl bitecek?
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, cuma günü yaptığı açıklamada, dünyanın yaklaşık yüzde 70'inin aşılanması durumunda pandeminin "akut aşamasının" bu yıl sona erebileceğini söyledi.

Ghebreyesus, Güney Afrika'da gazetecilere verdiği demeçte, "Beklentimiz, Covid-19 pandemisinde akut aşamanın yüzde 70 aşılama hedefe ulaşılması ile bu yıl Haziran, Temmuz civarında sona ermesidir. Bu yapılırsa, akut dönem gerçekten sona erebilir ve beklediğimiz de bu. Bu bizim elimizde. Bu bir şans meselesi değil, seçim meselesi" ifadelerini kullandı.


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