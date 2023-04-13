Katilden yazara dönüşen Anne Perry 84 yaşında öldü

Yayınlanma: 13.04.2023 - 13:57

Güncelleme: 13.04.2023 - 13:57

Gençliğinde arkadaşının annesinin öldürülmesine yardım eden ve "Cennet Yaratıkları" filmine ilham kaynağı olan İngiliz yazar Anne Perry, 84 yaşında öldü.

AFP'ye konuşan Anne Perry'nin yayıncısı, dünya çapında 25 milyondan fazla satan yazarın ABD'nin Los Angeles kentinde öldüğünü doğruladı.

Yayıncı tarafından yapılan açıklamada, Perry'nin "unutulmaz karakterleri, tarihsel doğruluğu, dedektiflik öykülerinin kalitesi ve ayrıca sosyal meseleleri keşfetmesiyle" hatırlanacağı belirtildi.

1954 yılında Yeni Zelanda'da yaşayan Anne Perry, arkadaşı Pauline Parker ile birlikte Pauline'nin annesinin ölümüne neden olduğunda 15 yaşındaydı.

"Cennet Yaratıkları" filiminin yönetmenliğini ise Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerinin Yeni Zelandalı yönetmeni Peter Jackson yaptı.