Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın eşi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 20.11.2023 - 09:49

Güncelleme: 20.11.2023 - 09:49

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter'ın eşi Rosalynn Carter, çiftin Georgia'daki evinde 96 yaşında hayatını kaybetti.

Carter'ın, "ailesi yanındayken huzur içinde öldüğü" belirtildi.

Eşinin Beyaz Saray'daki görevi sırasında ve sonrasında ülkenin önde gelen ruh sağlığı savunucularından biri haline gelen Rosalynn Carter'a Mayıs ayında demans teşhisi konmuştu.

Jimmy Carter ise, kendi sağlık sorunları için daha fazla tıbbi müdahaleyi reddettikten sonra Şubat ayından beri burada bakımevinde tedavi görüyordu.

Jimmy Carter, "Rosalynn başardığım her şeyde benim eşit ortağımdı. İhtiyacım olduğunda bana akıllıca rehberlik ve cesaret verdi. Rosalynn dünyada olduğu sürece, her zaman birilerinin beni sevdiğini ve desteklediğini biliyordum" diye konuştu.

Çiftin ortanca oğlu Chip Carter, "Annem sevgi dolu bir anne ve olağanüstü bir first lady olmasının yanı sıra, kendi başına büyük bir insancıldı. Hizmet ve merhamet dolu yaşamı tüm Amerikalılar için bir örnekti. Sadece ailemiz tarafından değil, bugün daha iyi ruh sağlığı hizmetlerine ve bakım kaynaklarına erişimi olan pek çok insan tarafından da çok özlenecek" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Virginia'da düzenlenen bir etkinlikte Carter'a saygılarını sundu.

Joe Biden ise Rosalynn Carter'ı "dürüst" biri olarak tanımlayarak, "Carter'lar inanılmaz bir ailedir çünkü ofise çok fazla zarafet getirdiler" dedi.