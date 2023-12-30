El Chapo'nun temyiz başvurusu hakkında karar verildi

Yayınlanma: 30.12.2023 - 13:43

Güncelleme: 30.12.2023 - 13:43

Dünya'nın en güçlü kartellerinden biri olan Sinaloa Karteli'nin eski lideri 66 yaşındaki Guzman uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve silahla bağlantılı suçlardan 2019'da hüküm giymişti.

Halihazırda Guzman, art arda çekmek üzere çarptırıldığı müebbet ve 30 yıllık hapis cezalarından dolayı Kolorado'da "Rocky Dağları'nın Alcatraz'ı" denen bir hapishanede. Buradaki mahkumlar günde 23 saate kadar hücre hapsinde tutuluyor.

Bu hafta New York Doğu Bölgesi Yargıcı Brian Cogan, Guzman'ın sunduğu ihzar müzekkeresi dilekçelerinin reddedilmesine karar verdi.

Guzman'ın dilekçesini reddederken "Bu cezai kovuşturma belki de 10 yılın en kötü şöhretli kişisi hakkındaydı ve dilekçe sahibinin mahkum edildiği yasal suçlamalar, iade koşulları olmasaydı idam cezasıyla sonuçlanabilirdi" diye yazan yargıç, yasal temsilci talebini de geri çevirdi.

Eski uyuşturucu baronunun duruşmasına başkanlık eden Yargıç Cogan, hem eski uyuşturucu baronunu hem de eşi Emma Coronel Aispuro'yu temsil eden Mariel Colon Miro'nun Guzman'a hukuki danışmanlık sağladığını belirterek avukat talebini reddetti.

Yargıç kararında, Guzman'ın avukatlarının iddia pazarlığını yeterince incelemediği yönündeki savları reddederek Guzman'ın kendi adına olmasa da milyarlarca dolarlık malvarlığının kontrolünü elinde tuttuğunu gösteren mühürlenmiş kanıtları gerekçe gösterdi.

Guzman'ın 4 oğlu halihazırda Sinaloa Karteli'nin bir kolunu yönetiyor. İçlerinden biri, cezai kovuşturmaya tabi tutulmak üzere ABD'ye iade edilmişti.

Coronel Aispuro eylülde cezaevinden tahliye edilmişti. Uyuşturucu kaçakçılığı ve eşinin hapisten kaçmasına yardım etmekle ilgili suçlamalar nedeniyle 2021'de üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Coronel Aispuro suçlamaları kabul etmişti.

Guzman'ın daha önce Meksika'daki maksimum güvenlikli hapishanelerden kaçtığı bildirilmişti.